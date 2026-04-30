El Equipo de Antropología Forense inicia trabajos de excavación en La Perla

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) inicia la "Campaña 2026 - La Perla", en el predio en el que funcionó el Centro Clandestino de Detención en la provincia de Córdoba. El organismo informó que las tareas en terreno, orientadas a continuar la búsqueda de víctimas de desaparición forzada, fueron ordenadas por el Juzgado Federal 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja.

El viernes 24 comenzaron las tareas previas en el sitio: arreglos en el camino de ingreso y el desmalezamiento de la zona a excavar, supervisadas por el EAAF. El próximo lunes 4 de mayo comenzarán los trabajos de excavación y prospección arqueológica en la zona denominada Loma del Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de la Calera.

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El EAAF informó que el área a prospectar tiene 3 hectáreas y se encuentra adyacente a la zona trabajada entre septiembre y noviembre de 2025, donde se recuperaron un gran número de restos óseos humanos dispersos y desarticulados. A partir del análisis antropológico de todos los elementos recuperados, y del cotejo de ADN de un primer conjunto de elementos óseos enviados al Laboratorio de Genética Forense del EAAF con los perfiles genéticos aportados por los familiares de personas desaparecidas, ya se identificaron doce personas.

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Se trata de Ramiro Sergio Bustillo, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Adriana María Carranza o Cecilia María Carranza, Carlos Alberto D´Ambra, Alejandro Jorge Monjeau, Mario Alberto Nívoli, Elsa Mónica O´Kelly Pardo, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde y Sergio Julio Tissera. En el caso de las Carranza, eran mellizas que fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976. El EAAF pudo determinar con certeza que el elemento óseo analizado pertenece a una de ellas, pero no a quién, debido a su parentesco.

En la conferencia de prensa que se hizo en marzo para anunciar el hallazgo, el juez Vaca Narvaja informó que una de las familias de los identificados pidió que su nombre no sea difundido.

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Las tareas que comienzan formalmente este lunes se realizan en cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. El gobierno provincial y el municipal aportan apoyo logístico y la provisión de recursos.

Los trabajos en el campo se extenderán hasta fines de septiembre. El financiamiento está garantizado por los aportes del Consejo de la Magistratura.

BK/ff