El ex barra de River Alan Schlenker será papá a pesar de su condena a perpetua: "Es una bendición"

A pesar de que lleva una década tras las rejas tras ser condenado a prisión perpetua por el crimen de Gonzalo Acro, el ex lider barrabrava de River Plate, Alan Schlenker, anunció que será papá. Desde el Penal de Rawson, donde está detenido, escribió en redes sociales que "decidimos dar un paso más, siempre hacia adelante, siempre hacia el amor y la vida".

Schlenker era uno de los líderes de "Los borrachos del tablón", junto a su hermano William. Siempre sostuvo que no fue el planificador del crimen ocurrido a la salida de un gimnasio en Villa Urquiza en 2007 durante un enfrentamiento entre dos facciones. Y sigue convencido de eso cuando dice que está "encerrado injustamente, lejos, en la peor cárcel del país".

En Facebook escribió que "pese a todo, nuestro proyecto de familia con mi esposa y compañera inseparable no podía seguir esperando. Un bebé es una bendición y confiamos en que la justicia finalmente tiene que llegar".

El ex líder de la barra brava de River lanzó una línea de vinos desde la cárcel

Ocurre que cuatro años después del crimen, Schlenker terminó en el banquillo de los acusados y condenado a perpetua por haber sido instigador del hecho. Lo desmiente y por eso tiene puestas sus esperanzas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que tiene su caso en revisión desde hace tres años. Sólo una medida favorable podría evitar que complete los 25 años que le quedan tras las rejas.

Habla Alan Schlenker

"Es un proyecto de vida que tenemos con Patri. Ella es de La Plata, nos conocimos cuando yo estaba en el penal de Azul hace seis años y en 2019 se vino a Trelew con su hija y sus sobrinos. Nos enamoramos, nos casamos y ahora damos un paso más", dijo el ex barra durante una entrevista concedida a Infobae.

Y es consciente de eso: "Sé que tengo todo en contra, apuesto a que la Comisión Interamericana me dé una chance, porque sino jamás veré crecer a mi hijo, pero saco fuerzas de donde no hay para seguir adelante. Yo trato de que el muro que me separa del afuera sea lo más delgado posible y esto también tiene que ver con eso".

Según contó, su matrimonio y paternidad no son los únicos proyectos que tiene en marcha. "Necesito hacer cosas para no deprimirme y seguir luchando día a día con esta realidad injusta que estoy viviendo", dijo. Y después contó que su marca de vinos, que lleva el nombre de la histórica barra brava, está dando resultados.

Los barras, sin trabas para viajar, entrar al estadio y armar la fiesta

"Por suerte hay muchos que quieren tener el vino que representa lo que fue River para nosotros. Ya hemos vendido el producto en 20 provincias argentinas y el próximo mes abrimos nuestro primer local a la calle en Belgrano, en la calle Pampa entre Arcos y O’Higgins, donde además del vino vamos a vender indumentaria y varias sorpresas más todo con la marca LBT, que es la que tenemos registrada", contó.

Su situación judicial

Como se mencionó, Schlenker espera una decisión favorable de la Comisión Internacional, que le permita, con el nacimiento de su hijo, ser un padre presente. "Se me acusó de instigar por teléfono a Luna y después cuando descubrieron que no había llamados entre mi celular y el de él, me pusieron que lo instigué en una pizzería y jamás me pude defender de eso, que además era falso", dijo sobre el punto central de su acusación.

Contó que se defiende sólo "con las seis materias de derecho que cursé en la cárcel de Azul" y afirmó que "no puedo tirarme en la celda a morir esperando" que se pronuncie el organismo internacional.

Durante la entrevista también expresó su disgusto con el lugar y sus condiciones de detención y dijo que quiere que lo cambien de penal.

"Yo pedí volver a Azul, donde podía estudiar porque tiene centro universitario, donde dirigía la huerta y nada. Pedí traslado a la prisión de Santa Rosa, La Pampa, para estar cerca de mi padre que tiene 85 años y así él me pueda visitar. Y nada. Me tienen acá, tratando de quebrarme como al resto", aseguró.

Crimen violento y condena "injusta"

Schlenker insiste en que su condena es injusta y que es producto de una causa "armada".

Gonzalo Acro, asesinado en 2007.

En 2017, la Corte Suprema de la Nación confirmó la condena de prisión perpetua para Alan y William Schlenker, los hermanos que manejaron la barra brava de River durante varios años, por el crimen de Gonzalo Acro.

El episodio ocurrió en 2007 cuando Acro fue acribillado a balazos cuando salía de un gimnasio en el barrio porteño de Villa Urquiza y los hermanos fueron considerados "instigadores" del crimen.

Además, sobre Alan también pesó una condena de 12 años de prisión por el homicidio de Mario Alfredo Sanzi, un supuesto vendedor de drogas de la localidad bonaerense de San Isidro que fue asesinado en 2001.

