El fallo de la Corte “alivió” al Gobierno: ahora acelera la negociación para salvar el DNU 70

La Casa Rosada recibió con alivio el fallo que la Corte Suprema de Justicia dio a conocer este viernes. Mediante una cautelar interina, el máximo tribunal suspendió el artículo 154 del megadecreto 70/2023 y, con ello, dejó en pausa la derogación de la Ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Kirchner. La decisión marca un giro respecto de lo resuelto el 29 de septiembre, cuando el mismo tribunal revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata en la causa impulsada por el CECIM y habilitó otra vez la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Días atrás, el juez Enrique Alonso Regueira también había rechazado un pedido similar de Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot.

En el Gobierno admitieron sentirse “aliviados” ante la novedad. Aunque la medida deja suspendido un artículo central del megadecreto, también desactiva lo que en Balcarce 50 veían como un escenario político catastrófico, que la oposición encabezada por el peronismo terminara de voltear un decreto que ya acumula el rechazo del Senado, votado en 2024. Un revés en Diputados lo dejaría sin efecto de manera definitiva.

Karina Milei, Juan Mahiques y Martín Menem.

Nadie en la Casa Rosada salió a festejar la decisión de la Corte, pero había indicios de que el fallo podía ir en sentido contrario al de semanas atrás. El primero fue la integración del tribunal. La resolución la firmaron Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti, junto a los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, una conformación que solo se da cuando no hay unanimidad entre los ministros. Carlos Rosenkrantz votó en disidencia, al considerar que la Corte no tenía competencia para dictar la medida y que el expediente debía volver directamente a Bariloche.

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En LLA celebraron la decisión y creen que con el fallo podrán sumar aliados esquivos

La causa fue promovida por la ONG Árbol de Pie, que a fines de 2023 presentó un amparo colectivo en esa ciudad invocando el derecho a un ambiente sano. Esa diferencia con el planteo del CECIM, centrado en la soberanía, le permitió a la Corte distinguir ambos expedientes. La suspensión regirá hasta que el juzgado federal de Bariloche se pronuncie sobre la legitimación de los demandantes y la cautelar.

El clima con la Justicia también ayuda a explicar la lectura oficial. Desde la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia en marzo de este año y que implicó el desplazamiento de las influencias de Santiago Caputo, la relación con los tribunales se tranquilizó. Se nombraron cerca de 180 jueces y el Gobierno dejó de agitar la amenaza de completar la Corte con nuevos ministros, más allá de algunas versiones que todavía circulan en sentido contrario pero que exhiben poca carnadura.

Con el frente judicial más despejado, la estrategia oficialista se traslada ahora al Congreso. El objetivo es doble. Sostener el DNU 70/23 y, al mismo tiempo, desinflar la avanzada opositora del 15 de octubre, una sesión especial pedida por ocho bloques que no solo busca tratar el megadecreto sino también la morosidad de las familias y la emergencia en discapacidad.

Ley de Tierras. Este martes hubo una protesta ante el Palacio de Tribunales contra la Corte.

Parte de esa contraofensiva empezó a tejerse el miércoles por la tarde noche. Según pudo saber PERFIL, Karina Milei sentó a los presidentes de los bloques aliados frente a Carlos Guberman, secretario de Hacienda y custodio de la caja. En la reunión no solo se repasaron cuestiones vinculadas al Presupuesto. Ahora el oficialismo convocó a sesión para el 21 con el dictamen de mayoría que La Libertad Avanza y sus aliados obtuvieron en la Comisión de Discapacidad. En ese punto, el Presupuesto 2027 solo garantizaría las partidas necesarias para cumplir con lo acordado por Martín Menem en el Congreso.

La idea es que esa misma sesión incluya el dictamen oficialista sobre morosidad, que no tiene impacto presupuestario. Por ahora en el temario no está incluido Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la que podrá agregar más adelante.

El plato fuerte de la sesión convocada para el 21 es el de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

El oficialismo convocó para la semana próxima a tratar a reuniones plenarias del proyecto que quedó golpeado tras su paso por el Senado. El objetivo es reintroducir un capítulo de Ley de Tierras que flexibilizace la venta, pero no de manera total como contemplaba el proyecto de Federico Sturzenegger. “La clave está en romper el techo de 1000 has.” explican en LLA.

Las distintas jugadas apuntan a vaciar de contenido el temario opositor.

Si el oficialismo logra llevar al recinto su propia versión de discapacidad y endeudamiento, a los bloques dialoguistas les resultará más difícil justificar su presencia el 15. Con la cautelar de la Corte en vigencia, además, la discusión sobre las tierras pierde la urgencia. La medida, sin embargo, es provisoria y su suerte quedó atada a un juzgado de Bariloche. Hasta el jueves, cada banca vacía se negociará con esa incertidumbre sobre la mesa.

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Menem y Oría en la PBA

El titular de la Cámara Baja, Martín Menem y el realizador audiovisual presidencial, Santiago Oría, encabezaron un encuentro territorial en la primera sección electoral de la PBA este viernes, que nucleo referentes del territorio y sirvió para brindar insumos para la “batalla cultural”.

Se trató de un encuentro orientado a la disputa narrativa con el peronismo - kirchnerismo y que contó con la presencia de diversas figuras del Gobierno, entre ellas, el Secretario Turismo y Deportes, Daniel Scioli quien escuchó en primera fila las disertaciones.

También estuvo presente el director del BCRA, Federico Furiase, además de legisladores nacionales y referentes territoriales de la localidad de Tigre, en donde Luis “Toto” Caputo tiene su propio referente, Miguel Schumukler.

“Hacia una Argentina próspera” fue el título de la charla en la que Oría desplegó una seria de diapositivas con “La Batalla por el Modelo Argentino”en el que ubicó dos ejes: “las ideas de la libertad” y el “viejo sistema”, identificado según los libertarios con Cristina Kirchner.

Quien no estuvo presente fue el armador de la PBA, Sebastián Pareja.