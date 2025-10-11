El Gobierno no logra despegarse de la sombra de Espert y se agudizan las internas

El Gobierno afronta la recta final de la campaña del 26 de octubre en un estado totalmente crítico. Todavía debe convivir con la figura de José Luis Espert, pese a los esfuerzos que hizo por despegarlo de La Libertad Avanza. Con esa sombra a cuestas las recorridas de Javier Milei están plagadas de tensión con protestas incluidas y nuevas divisiones internas que ya no tienen posibilidad de ser maquilladas.

Este viernes estuvo en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, para respaldar a Karen Reinhart y Diego Santilli, los dos candidatos de LLA en territorio bonaerense que ahora deberán afrontar la campaña sin José Luis Espert, aunque no puedan sacarlo de la boleta. El mandatario estuvo en la planta siderurgica de Sidersa, una de las primeras firmas que se inscribió en el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones (RIGI). “Hoy es un gran día para el futuro económico de nuestro país, ayer hemos logrado un apoyo histórico de EEUU a la Argentina”, reinvidicó Milei con los dos candidatos a su lado. De ese modo se puso al frente de la campaña y le ofrendó un aventón a quienes tendrán la tarea más dificil de aquí hasta las elecciones.

El balance libertario en materia de campaña electoral sigue teñido por las repercusiones del caso, revelado por PERFIL, donde José Luis Espert, recibió 200 mil dólares del empresario Antonio “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, lavado de activos y fraude. Desde la revelación hasta ahora, Espert dejó de ser candidato y Machado será extraditado a los Estados Unidos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El avión de Leonardo Scatturice, bajo la lupa por su rol en el rescate de 20 mil millones a la Argentina

El agravante de la crisis fueron las propias explicaciones de Espert, que siguen cargadas de contradicciones. Con semejante desventaja, al oficialismo se le dificultó plantear temas de agenda, propuestas y estuvo permanentemente a la defensiva. Siempre corriendo detrás de los sucesivos escándalos que tuvieron al economista en primer plano y que se añadieron a la filtración de los audios de Diego Spagnuolo y las causas que tiene la diputada nacional por Río Negro, Lorena Villaverde.

En los pasillos de la Casa Rosada reconocen que el caso de Espert “es un lastre”, aún transformado en un diputado con uso de licencia, que renunció a su candidatura el domingo pasado. Nada alcanza para atenuar que el exhombre de confianza de Milei es una carga “muy difícil de sobrellevar”. Su sombra continuará persiguiendo a la fuerza identificada con el color violeta a raíz del avance de la causa que indaga supuesto lavado de dinero en su carrera electoral presidencial en 2019. El expediente está a cargo de juez federal Marcelo Martínez Giorgi, que lleva cinco años tratando de saber qué sucedió. Puede salir del letargo a partir de los testimonios qur surgen del último escándalo.

Con este marco, en LLA estiman que todo lo sucedido en las últimas semanas no será gratuito y tendrá un costo importante. Sobre todo, en el votante moderado de Javier Milei, aquel que respaldó al referente libertario desencantado con el peronismo en 2023 y debe votar en la provincia de Buenos Aires, cuya boleta única papel mostrará la cara de Espert y no la de Diego Santilli como intentó el oficialismo. La administración libertaria pidió ante la Justicia Electoral reimprimir las papeletas con el afán de borrar a Espert. Aunque siempre fue pesimista con la resolución final, que deja las BUP intactas.

El escándalo Espert genera cólera en Milei y no ocultó su fastidio cuando en Mar del Plata, en contacto con medios de prensa, le preguntaron por si creía que las explicaciones del diputado fueron suficientes para el Gobierno. Desencajado, respondió que “ya no está en la lista, es un tema terminado. ¿Necesitás operar para eso? Espert dio las explicaciones, yo también. ¿Querés discutir el asesinato de Kennedy? Nosotros no fuimos“.

Acto en el Movistar Arena: cuentas que no cierran y dudas sobre la financiación

En la intimidad, insulta a Espert a quien prometió total respaldo, hasta las últimas consecuencias, y vio que no estuvo a la altura de las circunstancias, motivo que lo llevó a dar un paso al costado en su postulación. Además de que, como soltaron en Balcarce 50, acusan al legislador de “mentir” sobre sus verdaderos vínculos con Machado cuando miembros del equipo de comunicación del Gobierno le pidieron que diga toda la verdad para ensayar una estrategia defensiva.

Milei cuenta con otro inconveniente en esta recta final hacia el 26 de octubre: las dificultades que tiene para realizar recorridas en cualquier provincia porque terminan siendo eclipsadas por protestas. Los incidentes empujan a la organización de los eventos y al equipo de seguridad presidencial a redoblar esfuerzos para evitar ataques, como sucedió en la localidad de Lomas de Zamora o en la ciudad capital de Santa Fe, en la que intentó caminar por el centro y tuvo que interrumpir sus pasos ante una manifestación que lo insultó.

A esta suma de dificultades que muestra la fuerza libertaria, se le añade una disputa interna que Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, reflejó en su última entrevista, con un dardo directo a Santiago Caputo, el asesor presidencial.

Nueva encuesta revela el dominio peronista en territorio bonaerense ante un Milei debilitado

El ministro coordinador habló de “actores del gabinete o del equipo de Gobierno que no están en el gabinete, que no tienen responsabilidad de gestión y por ahí están tomando decisiones”. Intentó reflejar el pensamiento de distintos funcionarios, y de ex integrantes del elenco de Milei, sobre el accionar del asesor, quien monitorea la gestión a través de distintas personas esparcidos en diferentes ministerios, como por ejemplo Cancillería, y toma determinaciones. Pero sin firma y sin responsabilidades por sucesos.

El acercamiento que ensayó Milei con Macri, con dos reuniones extensas y fomentadas por Francos, también altera ánimos en la Casa Rosada. En Balcarce 50 piensan que el ex presidente en el fondo busca “cargos y negocios” y que no se le puede abrir fácilmente el gobierno.

Milei va blindado a Corrientes y Chaco

Este sábado Javier Milei comenzará una nueva gira por dos provincias del norte. Sin embargo, esta vez tendrá n refuerzo de la seguridad ante los manifestantes que se reúnen en cada actividad que realiza el Presidente con el objetivo de repudiarlo. Una situación que ya vivió en carne propia en diferentes eventos y que se sumaron a recorridas fallidas, como en Corrientes durante el mes de agosto.

Con fuerte monitoreo de la seguridad oficial, para evitar cualquier tipo de inconveniente y evitar un mal trago como en sus últimos pasos, el jefe de Estado comienza su travesía a las 10 de la mañana en Resistencia, Chaco, donde encabezará un encuentro en la plaza Belgrano, junto a militantes y simpatizantes del espacio.

Después, Milei tiene previsto mantener una reunión con el gobernador Leandro Zdero, un aliado electoral. Por la tarde se trasladará a Corrientes. Allí se mostrará con Virginia Gallardo, candidata a diputada nacional. En el distrito hay un mal antecedente: Martín Menem y Karina Milei intentaron cerrar la campaña a gobernador junto con Lisandro Almirón con una recorrida el 29 de agosto por una peatonal del centro de la capital. Y no pudieron finalizarla por incidentes con manifestantes, que insultaron a los referentes de LLA.

ds