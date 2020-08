El intendente de Pinamar descartó que se suspenda la temporada: "Estamos trabajando"

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, se refirió a los dichos del Ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán sobre la imposibilidad de pensar una temporada de verano. Señaló: “El Ministro de Salud tiene a cargo una pandemia y en la provincia más populosa del país. Lleva un agotamiento. Imagino que fue una opinión personal “.



En diálogo con El Destape Radio, el funcionario agregó que “en mi caso, como intendente, no podría decir que no estamos trabajando. Estamos trabajando con el ministro Lammens y el ministro Augusto Costa para tener una temporada”. En ese marco, destacó que “no va a ser una temporada como el año pasado. Pero va a haber una temporada. No sé si va a haber boliches y no me imagino mega recitales”. Además agregó que “podemos pensar en hisopados en la gente para que puedan viajar”. Y focalizó que “no tenemos una expectativa desarraigada de la realidad”.



“Hoy un hisopado vale $3800. Si una familia tipo tiene que pagarlo, le cuesta $15.200. Afectaría a la capa media de hoteleros y gastronómicos. Cada uno es el valor de una noche de hotel”, destacó Yeza sobre la posibilidad de plantear un hisopado masivo a quienes quieran entrar a la ciudad. Sobre su evolución como paciente positivo de Coronavirus, el jefe comunal señaló que “es hiper contagioso. Acá en casa terminamos con Covid 19. Lo transitamos bien. Mañana vamos a estar con el alta. Tengo 34 años, un hábito saludable y me entreno. Y cuando lavando los platos te agitas, te das cuenta que esto le pasa a alguien con otros problemas, te das cuenta”. Asimismo destacó que “hay que tenerle respeto al virus”.



Dudas. El jueves 6 de agosto Argentina alcanzó los máximos números de infectados y fallecidos desde el inicio de la pandemia. Con ese cuadro de fondo, el ministro Gollan, insistió en que declaraciones radiales en que “es impensado agregar actividades”, volvió a amagar con “apretar el botón rojo y cerrar de nuevo si la situación se desmadra” y apuntó a la todavía lejana termporada de verano 2020-21, vaticinando que "si no hay vacuna, es inimaginable que cientos de miles de porteños y bonaerenses del Conurbano vayan a la Costa". "Llevarían la enfermedad en forma masiva”, dijo el ministro en declaraciones a Radio Impacto (AM1440).

“Estamos con un ojo mirando permanentemente la ocupación de camas en terapia intensiva para ver si se llega a una situación critica”, dijo el ministro bonaerense, rechazando que "se quiera instalar que, a partir de ahora, es todo apertura y no es así”.

FeL