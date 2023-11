Milei, Macri o Cristina: ¿Para qué lado patea Messi?

Las sorpresivas declaraciones de Lionel Scaloni que sembraron dudas sobre su continuidad como director técnico de la Selección Argentina abrieron especulaciones acerca de su relación con el presidente de AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, y la política nacional. Estas versiones no solo se posaron sobre el posicionamiento del entrenador, sino también del capitán de la Albiceleste, Lionel Messi.

Tanto el astro del fútbol mundial como el DT tienen una postura similar sobre la política: no están cómodos ni les interesa comentar mucho al respecto. “No me gusta hablar de política. Veo, escucho, me gusta aprender, sobre todo de mis amigos", había expresado Messi en una entrevista televisiva de 2020 con el programa español Salvados, una de las pocas veces que habló sobre el tema.

En esa charla, sostuvo que "la política se convirtió en algo raro para la gente" y lo analizó con una analogía futbolera: "Más que partidos políticos, parecen equipos de fútbol", al expresar que debido a la "grieta" las personas "se pelean por ellos y ya no mira qué puede sacar de bueno del otro".

También dejó en claro que no tenía "ninguna definición política en particular", pidió una mejor calidad de vida para los más pobres y se manifestó en contra de la corrupción: "Yo quiero lo mejor para mi país, que la gente que menos tiene pueda tener cosas. Sólo quiero que saquen al país adelante, sin robar ni hacer cosas raras”.

Antes de la derrota contra Uruguay en estas Eliminatorias, a quien le pidieron una definición particular fue precisamente a Scaloni. En rueda de prensa, un periodista le preguntó por las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol, una discusión que reinstaló el ahora presidente electo Javier Milei en campaña. “Nada, cero. En eso no me meto” fue la tajante respuesta del entrenador.

Luego de un nuevo "Maracanazo" por el triunfo 1-0 ante Brasil, el artífice de la Scaloneta volvió a hablar en conferencia y dijo: "Ahora toca parar la pelota. Necesito pensar qué tengo que hacer, no es un adiós ni otra cosa, pero la vara está muy alta". Este gesto, que agitó rumores de renuncia, llevó a la especulación de un "desgaste interno importante" entre el DT y la dirigencia de la AFA, teniendo en cuenta que Tapia jugó a favor de la candidatura de Sergio Massa, y que ni Scaloni ni los jugadores dejaron que la política partidaria ingresara jamás al grupo.

Sin embargo, el actual delantero del Inter de Miami ha mostrado su lado solidario en diferentes ocasiones, a través de su fundación o en distintas causas. Por ejemplo, en 2014, se sumó junto a Javier Mascherano y Ezequiel Lavezzi a la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo por la búsqueda de nietos desaparecidos en la última dictadura.

La Pulga grabó aquel spot en el predio de Ezeiza en la previa del Mundial de Brasil y se fotografió con un cartel que decía "Resolvé tu identidad ahora", junto a la titular del organismo y referente de derechos humanos, Estela de Carlotto, ligada ideológicamente al kirchnerismo. En otras oportunidades, Abuelas le ha agradecido a Lio y lo ha saludado por su cumpleaños.

Por otro lado, y como una curiosidad, el único dirigente político argentino que Messi sigue en Instagram es Mauricio Macri. Claro está, esto también se debe a que el expresidente de la Nación también es el titular de la Fundación FIFA. Según define la prensa rosarina, el futbolista también es "neutral en la política local" y admiran como "ha sabido mantener esa neutralidad a lo largo de tantos años", al igual que su entorno.

En diálogo con este medio, el periodista Ernesto Cherquis Bialo opinó que esto está relacionado a su formación en las inferiores del Fútbol Club Barcelona: "Creo que desde el nacimiento de la celebridad le transmitieron que un ídolo no debe involucrarse en cuestiones de la política. Y los sponsors trabajan mucho en ese aspecto".

"El producto debe ampliar su universo sin caer en bifrontalidades. Especialmente si tal sujeto es o actúa en Cataluña", añadió el experimentado comunicador uruguayo.

Messi y "la grieta"

Cuando el fútbol y la política se mezclaron en su vida, el Campeón del Mundo cumplió con cordialidad cuando tuvo que interactuar con un lado u otro. Así fue en la previa y en el post de los Mundiales de 2006, 2010 y 2014 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Incluso, cuando la actual vicepresidenta fue intervenida por un hematoma subdural, la familia Messi y su fundación le enviaron en una carta "un mensaje de fuerza, aliento y sincero afecto" para desearle una "recuperación saludable".

Con Macri estuvieron juntos en ese contexto de Copa del Mundo en el complejo de Ezeiza, cuando el líder del PRO fue a despedir a la delegación que partió hacia Rusia.

Por lo contrario, y más cercano en el tiempo, a algunos sorprendió -a muchos no- que después de la obtención de la "Tercera Estrella" en el Mundial de Qatar la Selección rechazara la invitación del Gobierno de Alberto Fernández de utilizar la Casa Rosada como el epicentro de los festejos con la multitud. La respuesta no fue ni la grieta ni el temor a ser utilizados políticamente, sino "el cansancio de los jugadores", que igualmente abrió la venta a varias especulaciones.

Lionel Messi, Cristina Kirchner y Alejandro Sabella en 2014.

Las más de cinco millones de personas que se repartieron entre Ezeiza y el centro porteño crearon un recibimiento histórico, pero el micro que trasladaba a los campeones jamás pudo llegar al Obelisco. Ni Fernández ni otros funcionarios de su administración consiguieron la foto con Lionel o los jugadores y pronto acechó el recuerdo de los respiradores que Messi donó en 2020 por la pandemia de coronavirus y quedaron varados en Rosario.

"La ANMAT no autorizó los dispositivos y quedaron ahí. Son especulaciones, Messi jamás se pronunció al respecto", señaló una fuente sobre el supuesto enojo que jamás fue confirmado.

Mauricio Macri junto a Lionel Messi y el "Dibu" Martínez en los premios The Best.

Unos meses después de la fallida invitación a la casa de Gobierno, la leyenda del Barcelona volvió a cruzarse con Macri en los Premios The Best que se celebraron en febrero pasado. Allí se fotografiaron otra vez junto a Emiliano "Dibu" Martínez y sus esposas: Antonela Roccuzzo y Mandinha Martínez. Tras el encuentro, el dirigente de la FIFA lo elogió y en reiteradas ocasiones lo mencionó para criticar la figura de Diego Maradona.

Luego de que que Milei venciera en el balotaje a Massa, Macri comparó ese triunfo con el Mundial que recientemente ganó Argentina: "Cuando volví de Qatar, dije 'esto marca un cambio de época', por los valores con los que ganó la Selección. Se terminó la época definitivamente, con todo el amor del mundo, porque es un ídolo, de Maradona, en la que era él, el disruptivo y trasgresor. Messi es un líder positivo. Pro familia, humilde, el más querido del mundo".

Entre el libertario y el futbolista nunca hubo un gesto, aunque Milei compartió en sus redes declaraciones de apoyo que supuestamente se le atribuían a Messi pero que resultaron ser falsas. En una reciente entrevista, el mandatario electo se animó a compararse con Scaloni: "Decían que no podía ser técnico de la Selección porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Como a mí me cuestionan mi experiencia", argumentó.

La desigualdad

Otras de las veces en las que el capitán de la Selección Argentina habló sobre política y la situación social del país fue para la Edición N° 100 de la revista "de cultura villera" La Garganta Poderosa. El 10 aseguró que la "desigualdad es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad" e instó a "luchar para corregirla cuanto antes".

Durante la nota recordó sus orígines humildes en Rosario y destacó la labor de las cocineras de las ollas populares y los comedores. Su infancia no estuvo marcada por privaciones pero tampoco le sobró nada. Su mudanza a España ocurrió porque en Barcelona le ofrecieron trabajo a su padre y porque no conseguía que un club argentino le costeara la medicación para sus problemas de crecimiento.

La familia de Roccuzzo, en cambio, siempre tuvo un pasar económico un poco más alto. Conocido es el supermercado Único de su padre, que en el último tiempo sufrió hechos de inseguridad. Sabiendo de la exposición pública que tienen por ser familiares de Messi, jamás decidieron realizar una declaración pública acerca de la inseguridad u otra situación. "No solo no se le conocen vínculos políticos a él, tampoco a su familia ni a la de Antonela", aseguran desde la ciudad santafesina.

"Messi es del partido de Messi"

En diciembre de 2022, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, consiguió ser el único político que logró estrecharle la mano al astro en su llegada al país después de Qatar. Lo hizo al recibirlo en el aeropuerto de Rosario junto a otro crack de esa ciudad y campeón del mundo: Ángel Di María. Pero en este caso todos coinciden en que el mandatario consiguió la foto "de prepo". "Los estaba esperando y sabía la hora en que más o menos iban a aterrizar", confiaron a PERFIL.

El intendente Pablo Javkin tampoco tuvo una foto con los campeones del mundo pero quien sí posó con el Lio fue Roly Santacroce, jefe comunal de Funes, lugar donde el jugador tiene una casa en el country Kentucky. Esa vez, Santacroce "le cayó de visita" con una placa para declararlo ciudadano ilustre.

"Los Messi tienen un emprendimiento privado en Funes. Acá la visión que tienen todos es que Messi es del partido de Messi. Si hay algo de por medio que sea en beneficio de ellos, tanto en negocios o para su Fundación o actos benéficos, puede haber una foto con un espacio o con otro. Pero no hay lineamientos claros. Pueden haber especulaciones, pero queda solo en eso", añadió la fuente.

Lionel Messi y Omar Perotti.

Por nombrar algunos, a principios de este año, se confirmó que el bar "VIP", ubicado en la esquina de las calles Rioja y Alem, seguirá siendo explotado comercialmente por la familia de Lionel Messi, más precisamente por su hermana María Sol, que se presentó como única oferente y que además sumará un pequeño museo homenaje a su hermano.

En octubre pasado se conoció que Messi -a través de su padre- y Di María llevan adelante un emprendimiento inmobiliario en la zona norte de Rosario, sobre las barrancas de La Florida: el condominio Carrasco M. No es la primera inversión de este tipo que la familia del ex PSG realiza con esta empresa de arquitectura Mktar, ya que en la calle Tucumán al 2000 ya tramitan los permisos para levantar una torre de 15 pisos.

