El peronismo va a la unidad, con la discusión abierta por nombres, lugares y estrategia

El peronismo y sus aliados cumplirán con el mandato de no romperse que se impuso después de la derrota de 2015 contra Mauricio Macri y presentará el próximo miércoles el sello con el que competirá en el territorio bonaerense. Los dirigentes llegan a la presentación formal de la alianza con una unidad forzada repleta de desencuentros pero con el desafío de retener el territorio bonaerense. Y algunos llegan insistiendo en que se puede ganar, como Sergio Massa, pero otros hasta ponen reparos sobre un triunfo en el histórico bastión, como es la tercera sección electoral, en la que los números no escapan a la polarización con los libertarios.

El líder del Frente Renovador ve un escenario de victoria en el que no les sobra nada. En una elección “superpolarizada”, admite que la pelea es voto a voto. Sus números hoy le dan a Unión por la Patria una ventaja de 4 puntos. El resultado final, dice, dependerá de la campaña, de los candidatos y también de una economía que “se está cayendo a pedazos”.

Un conocido dirigente es menos optimista: “Para ganar la elección tiene que haber organización, clima y conducción de la campaña. Eso no va a estar”. Y agrega que el principal inconveniente para el peronismo es que “la gente cagada a palos está con pocas ganas de ir a votar”.

En las próximas horas ( y sobre la hora), se presentará el nombre del frente con el que el oficialismo bonaerense buscará ganarles a los libertarios. La discusión interna que se dio en los últimos días no era por la sigla, sino por quiénes serían sus apoderados. Axel Kicillof no quiere quedar afuera de la discusión de las listas, como le sucedió en los últimos cierres de campaña, y pelea por estas horas por un lugar.

Ayer, en el congreso partidario, consiguió que algunos delegados suyos fueran parte de la mesa del PJ bonaerense que avanzará en la conformación de la alianza. Aunque se trate de apenas una formalidad, en La Plata se sintió el alivio al ver que se respetaba el cupo. Venían de disputar hasta el distrito (Merlo vs. La Matanza) en el que el Congreso del partido se reuniría para darles facultad a estos dirigentes de sellar un acuerdo.

Al peronismo le quedan dos semanas por delante para la definición de nombres. Discutirán los seccionales que pelearán los comicios del 7 de septiembre y los nacionales que se anotarán en la boleta de diputados que se presentará el 27 de octubre. Cristina Kirchner quedó afuera de la disputa electoral por la confirmación de la condena de la Corte pero tampoco estarían en el primer cierre Máximo Kirchner y Sergio Massa.

Esta discusión aún no llegó a la mesa chica, que apenas pudo concretar una reunión el domingo 29 de junio. Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa prometieron volver a verse 48 horas después pero no lo hicieron. Ese encuentro no sirvió para acallar las disputas internas. Es más, horas antes de que el congreso del PJ llamara a la unidad, el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, convocó a una reunión a la que llegaron cuarenta intendentes y en la que hasta se volvió a poner en discusión el desdoblamiento electoral con el que decidió avanzar el gobernador.

Quedan dos meses para la primera elección en la que el peronismo promete una tregua. Kicillof es el más preocupado: si el peronismo pierde los primeros comicios, deberá afrontar los señalamientos por el desdoblamiento que hasta hoy le reprochan. Nadie se anima a hacer pronósticos para la siguiente elección.