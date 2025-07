El PJ activó en el Senado una comisión que sigue paralizada en Diputados

La senadora Carolina Moisés, del bloque Convicción Federal dentro de Unión por la Patria, asumió la presidencia de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en la Cámara alta, donde ratificó su compromiso en la defensa de la libertad de expresión ante “los ataques sistemáticos por pensar diferente”.

La legisladora está dentro del conglomerado panperonista, pero dentro del espacio de Convicción Federal, creado hace un mes junto a los senadores Fernando Rejal (La Rioja), Fernando Salino (San Luis) y Guillermo Andrada (Catamarca).

Moisés fue diputada y ahora ocupa una banca en el Senado por la provincia de Jujuy. Apenas fue electa volvió a criticar al presidente Javier Milei por sus ataques contra medios de comunicación y la prensa y planteó la necesidad de “ejercitar una defensa que ampare a aquellos periodistas que reciben ataques sistemáticos por pensar y expresarse diferente”.

“Tenemos la responsabilidad de legislar en torno a cuatro derechos fundamentales: a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, a la libertad de empresa y al derecho a la información que deben estar en equilibrio”, agregó.

En su mensaje, la legisladora sampedreña indicó que “a muchos nos preocupa el sistema nacional de medios públicos y deberíamos revisarlo como senadores: la agencia Télam cerrada, la TV Pública reducida a su mínima expresión, Radio Nacional que siempre ha sido una herramienta de comunicación federal real con presencia en todas las provincias, como sucede en Jujuy, que llega hasta la Puna y también está en cada rincón de la Patagonia”.

También mostró su disposición de “ponernos a trabajar de inmediato en la inmensa cantidad de proyectos que hay presentados”.

Además, planteó la necesidad de legislar en materia de Inteligencia Artificial para que “sea moderna, conducente, profesional y con personas que realmente conocen la temática. Es un tema que políticamente tiene un enorme impacto y no lo estamos tomando en la agenda parlamentaria como corresponde”. La ofensiva en el Senado revirtió una dinámica muy cuestionada en Diputados desde el año pasado. En la sesión de esta semana el diputado Esteban Paulón (Socialismo Santa Fe) enumeró la catarata de insultos que lanzó el Presidente contra una serie de periodistas, entre los que mencionó a María O’Donnell, Julia Mengolini y Romina Manguel. Anticipó que pedirán la remoción de la diputada libertaria Emilia Orozco de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Consideró inaceptable que esa comisión no esté reunida “defendiendo a los que estén siendo atacados, dándoles voz, acompañándolos porque la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, sino de la democracia”. “Esta comisión tiene que reunirse, hay que cambiar la presidencia”, sostuvo.