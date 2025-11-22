El plan del peronismo en el Senado: 22 bancas para blindar la primera minoría

"Hay que desarmar Unidad Ciudadana”, escuchó Cristina Kirchner días atrás. Quien se lo dijo fue la titular del bloque peronista en el Senado que lleva ese nombre, Juliana Di Tullio. El objetivo es claro: sostener la primera minoría. Pero el desafío es mantener 22 legisladores dentro de un mismo espacio al que planean bautizar bajo el sello Bloque Justicialista.

La estrategia -ideada para sumar espacios en el Consejo de la Magistratura- que llevó en 2022 a que el peronismo se divida quedará sin efecto con la futura composición legislativa. La pérdida de senadores (8 bancas) después de las elecciones de este año obliga al espacio opositor a unificarse para resistir. Por eso, Unidad Ciudadana se disolverá pero también lo hará el Frente Nacional y Popular conducido por José Mayans.

Por estas horas, los titulares de estos bloques mantienen conversaciones con los distintos legisladores que integran estos espacios para que no haya fugas. El número es 22. Con esas bancas, pelearán cómodamente a La Libertad Avanza la primera minoría ya que podrá juntar 19 o 20 voluntades. Que el PRO mantenga la independencia terminará beneficiando al peronismo.

Quienes no se sumarán a este bloque son los cuatro senadores de Convicción Federal que se alejaron en marzo de este año aunque se mantuvieron bajo el interbloque de Unión por La Patria. Mantendrán su identidad e independencia al momento de votar aunque en los últimos meses se alinearon con la oposición más dura. Entre ellos, hay senadores como Carolina Moisés de Jujuy que viene manteniendo fuertes críticas a la conducción nacional del PJ. “Hacen unidad entre los K únicamente”, dijeron en su entorno ante las versiones de unificación. La legisladora se queja de la falta de diálogo y convocatoria.

En las votaciones de este año, Guillermo Andrada y Moises apenas se diferenciaron de la bancada peronista con la votación del RIGI. “Hay desprendimientos que se dan en Diputados y en el Senado cuando al gobierno les está yendo bien pero en cuanto le empieza a ir mal, vuelven a ser opositores de inmediato. Y este gobierno no te da mucho margen para ser aliado, hasta hoy estaban bien pero mirá las noticias de Estados Unidos, ya le voltearon los 20 mil millones de dólares”, dice un senador sobre los acuerdos que podrá hacer LLA con los distintos bloques. Se refiere a la noticia que llegó desde el diario The Wall Street Journal en el que se asegura que los bancos JPMorgan Chase, Bank of America y Citigroup desistieron de avanzar con un plan de 20.000 millones de dólares para la Argentina. El ministro de Economía, Luis Toto Caputo lo desmintió, pero sus palabras aumentaron las dudas.

Dentro de los 22 senadores que se planean reunir para mantener la primera minoría no se cuentan tampoco a los dos senadores que llegan por el Frente Cívico de Santiago del Estero. Aunque hasta ahora los tres representantes de esta provincia formaban parte del Frente Nacional y Popular, ahora dos de ellos tendrán su propia bancada. Se trata de Gerardo Zamora y Elia Moreno. En cambio, José Neder sí será parte del Bloque Justicialista. Este desprendimiento no incomoda al peronismo ya que el gobernador es un histórico aliado y llegará a la Cámara Alta para tomar protagonismo en la política nacional y, para eso, sabe que necesita de este espacio. El objetivo es que el Frente Cívico se sume al interbloque de Unión por la Patria que hoy tiene tres espacios.

¿Pero serán finalmente 22 los senadores reunidos bajo un mismo nombre? Esta pregunta comenzó a repetirse después de la cena del miércoles por la noche en la sede del PJ nacional en Capital Federal ya que hubo algunas ausencias. Los tucumanos Juan Manzur y Sandra Mendoza no estuvieron presentes (el primero estaba en Estados Unidos) pero garantizaron quedarse. Tampoco estuvieron la representante de Tierra del Fuego Cändida López y el pampeano Daniel Bensusán. “Estamos hablando con todos y contamos hoy con 22 legisladores, después si alguno habla con nosotros y nos dice una cosa y se da vuelta y al periodismo le dice otra, no sé qué decirte”, dice un legislador sobre los movimientos que terminarán de definirse en las próximas semanas.

LT