El procurador Casal pidió prorrogar la implementación del sistema acusatorio

Según la resolución 530/2025, firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona en agosto, el Código Procesal Penal Federal debe implementarse en la Ciudad de Buenos Aires a partir del lunes 10 de noviembre. Sin embargo, el Procurador Eduardo Casal pidió este martes postergar esa fecha porque consideró que no están los recursos para la puesta en marcha de este sistema.

En un reportaje con Radio Mitre, Casal dijo que “el problema son los recursos, no el sistema” y señaló que los fiscales no están en contra del sistema acusatorio. “Nadie está en contra del sistema acusatorio. Al contrario”. Destacó que ya se implementó en la mitad de las jurisdicciones del país.

“El sistema acusatorio es un verdadero cambio de paradigma en las funciones del organismo. Tradicionalmente, en materia penal, el Ministerio Público obraba como un órgano de la acusación frente a los tribunales. Con el sistema acusatorio o adversarial, el Ministerio Público pasa a ser el titular de la acción penal y a ser un organismo de la persecución y de la investigación. Con lo cual, tiene muchas más funciones a su cargo y precisa más recursos”, aseveró Casal, procurador interino desde la salida de Alejandra Gils Carbó de ese puesto, durante el Gobierno de Mauricio Macri, hace ocho años.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El funcionario sostuvo que el nuevo rol de los fiscales requiere una “nueva arquitectura de organización” y de “infraestructura”.

Javier Milei entró a la reunión de Gabinete con abrazos, saltitos y música de James Brown

A la falta de recursos señalada por Casal se agrega el condimento político: el organismo encargado de avanzar en la implementación del sistema acusatorio es el Ministerio de Justicia. La semana anterior a las elecciones legislativas, Cúneo Libarona había anunciado su intención de renunciar pero por ahora esa decisión parece frenada; de hecho participó este lunes en la reunión de Gabinete que convocó el presidente Javier Milei en Casa de Gobierno.

PERFIL consultó a jueces federales sobre la implementación del sistema acusatorio y señalaron: “Si hay un cambio de ministro, hay que ver qué decisión toma sobre ese tema”. Por ahora, no hay planes de mudanza inminente en el edificio de Justicia, en Sarmiento al 300.

Para el Poder Judicial, el triunfo de Milei puede destrabar la designación de jueces y nombramientos en la Corte

En la entrevista con Radio Mitre. Casal dijo que el tema presupuestario no solo incluye a la justicia federal y penal, económico de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el país.

Vacantes

Casal también se refirió a las vacantes de fiscales y la dificultad para nuevas designaciones. “El problema de las vacantes no es de los últimos tiempos. Estas dificultades de la fluidez de las designaciones viene ya desde hace bastante tiempo. Yo recuerdo desde que estoy a cargo, se han llevado a cabo solamente nueve designaciones. Cinco de las cuales correspondían a concursos que se concluyeron durante mi gestión”.

Sin embargo, minimizó el efecto de la falta de designaciones: “Hay que sacar o desmitificar el hecho de que por más que tengamos vacantes es como que la justicia estaría funcionando al cincuenta por ciento. No es así. Hay leyes que disponen cómo se procede con los reemplazos, cómo se nombran funcionarios interinos, es decir, a través de la Ley de Ministerio Público que establece ese sistema y de las reglamentaciones que se han dictado al efecto”. No obstante, subrayó: “Los procesos de designación deben cumplirse”.

BK/fl