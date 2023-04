El reencuentro Macri-Larreta, los deseos de Carrió y los focos internos

En los próximos días Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta volverán a encontrarse a solas. Será la primera charla mano a mano tras la decisión del jefe de Gobierno de convocar a elecciones concurrentes, con dos urnas – una para los comicios nacionales y otra para los porteños – y luego de que designara a un diputado de su confianza como jefe de campaña de Fernán Quirós en la Ciudad.

La tensión entre ambos no es la única que sacude a Juntos por el Cambio: las peleas entre el PRO, la UCR y la Coalición Cívica en las elecciones provinciales, sumadas a los alineamientos detrás de Larreta o de Patricia Bullrich, más los armados de Elisa Carrió y de los otros precandidatos radicales, Facundo Manes y Gerardo Morales, llevaron a un nivel de enfrentamiento interno que viene desgastando al frente electoral.

A pesar de ello, aunque aún no tiene fecha una nueva reunión de la mesa nacional de JxC, el martes entre las 10 y las 11 están comprometidos los presidentes de los partidos en Avenida Rivadavia, frente al Congreso, para avanzar en temas puntuales. Allí estarán Morales, por la UCR, Miguel Pichetto por el PJ Republicano (quien viene de rebotar como vice de Bullrich y ahora pide pista con Larreta), Maximiliano Ferraro de la CC y Federico Angelini, flamante presidente del PRO.

Los ejes del encuentro serán: mostrar una foto de unidad, avanzar en un plan macroeconómico común independientemente de quién gane las PASO y sobrevolar los conflictos provinciales para evitar mayores polémicas internas.

El acuerdo programático –en el que vienen trabajando el exministro Hernán Lacunza (quien ya tiene un detallado paper sobre las presuntas contradicciones de la dolarización que propone Javier Milei), Eduardo Levy Yeyati y Luciano Laspina, entre otros– supone una mirada de JxC sobre las reformas que debería hacer el próximo gobierno y un plan productivo para salir de la crisis.

En resumen, los cinco focos del futuro que se vienen debatiendo en el frente se resumen en:

• El intento de fortalecer el piso de 41% que obtuvo JxC en 2019 y en las legislativas de 2021.

• Generar las condiciones de unas PASO ordenadas y “sin golpes bajos”.

• Buscar la fidelización del voto, gane quien gane las primarias, para evitar fugas a Milei u otros espacios.

• Mostrar la unidad programática e intentar construir consensos en cuanto a las candidaturas en todos los niveles. En Córdoba y en Santa Fe (donde el martes se lanza Unidad para cambiar Santa Fe con el socialismo, la UCR y el PRO) ya se dio un primer paso en este sentido.

• Entablar un diálogo “con la sociedad” y menos entre dirigentes políticos. Un tema que María Eugenia Vidal viene repitiendo (“un circo sin público”, dice). La pelea del PRO o las frases de Carrió contra Macri pusieron de manifiesto esta dificultad.

Aunque días atrás lo planteó Carrió en Corrientes y lo repitieron sus colaboradores ayer en el Congreso bonaerense de la CC: “Hay que bajar un cambio y fortalecernos con amistad política”. El encuentro mostró a los precandidatos a gobernador, Diego Santilli y el titular de la UCR bonaerense, Maximiliano Abad, juntos. Se escuchó la idea de que haya un único aspirante a gobernador de JxC. Este reclamo comenzó con los intendentes del PRO, tal como adelantó PERFIL.

“Lilita” no participó, pero dio su aval. Sin diálogo con Macri, tras plantear públicamente que buscaba irse de JxC y armar una nueva coalición con Milei, Carrió seguirá con sus giras por el interior. En mayo estará en el Litoral, y su lanzamiento presidencial será a finales de ese mes.

En este contexto, Macri recibirá al precandidato presidencial del PRO bajo el telón de una disputa interna. Larreta viene evaluando un gesto político para llegar a ese encuentro con menos tensión. Sin embargo, tras la decisión sobre las elecciones en Capital sumado a que esta semana designó a Álvaro González, diputado larretista, como jefe de campaña de Quirós, la sintonía sigue siendo casi nula.

Este fin de semana el expresidente lo pasó entre amigos, lejos del ruido de Buenos Aires. Viene de dar una conferencia en República Dominicana en los 75 años de Multimedios del Caribe y el canal local CDN, donde compartió una charla precedida por el presidente dominicano, Luis Abinader. “Sigue muy enojado, pero igual lo va a recibir”, sintetizan cerca del exjefe de Estado.

Larreta, por su parte, está convencido de sus decisiones y prefirió no escalar el conflicto. De hecho, no quiso echar a Jorge Macri de su gabinete –aunque nuevamente hubo cuestionamientos entre sus funcionarios– y eligió no confrontar. Eso sí: no bajará a Quirós en el corto plazo y hasta lo empoderó el lunes cuando se reunieron a revisar su campaña.