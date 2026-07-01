En su primera semana como vocero presidencial, Adrián Ravier ya se ganó el encono de Margarita Barrientos, la titular del comedor popular Los Piletones. “Es una falta de respeto lo que dijo", se indignó la mujer. "Él seguro que no va a apagar la estufa, él va a vivir calentito, los que van a sufrir va a ser la gente que menos tiene, como siempre”.

En su primera rueda de prensa, Ravier se había visto en la obligación de atenuar el impacto del aumento de las tarifas de gas y electricidad en la opinión pública. En esa línea, había recomendado abrigarse más para combatir el frío.

Las palabras de Ravier fueron: “Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas”. Pronto tuvo que desdecirse y salió a aclarar que su recomendación había sido "poco feliz". Sin embargo, Barrientos expresó desconfianza respecto de esas palabras.

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Adrián Ravier admitió que su frase sobre el gas fue “poco feliz” y dijo desconocer si Adorni irá a un consulado

Barrientos, quien se hizo conocida por su trato cercano con Mauricio Macri, sabe de primera mano cómo viven los estratos más olvidados de la sociedad. En su fundación, Los Piletones, ubicada en el barrio porteño de Villa Soldati, alimenta a cerca de 4000 personas que cada día se acercan a pedir un plato de comida. Brindó su opinión en el marco del programa Lavecchia Mañana, este miércoles.

"Tenemos derecho a prender una estufa", el cuestionamiento de Margarita Barrientos al gobierno de Milei

Barrientos también habló este miércoles con Radio Splendid, y aseguró que el incremento de las tarifas “es una locura”. “El aumento de la luz, el gas y el agua, lo más indispensable, mientras la gente no tiene trabajo. Tenemos derecho de prender una estufa”.

“Es una vergüenza lo que dice (Ravier), no tiene sentido”, manifestó. Desde su lugar, explicó que los comedores que asisten diariamente a sectores vulnerables “hace meses que pasan un momento muy difícil, tanto aquí (por la Ciudad de Buenos Aires) como en la provincia”.

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Barrientos detalló que quienes ayudaban de forma particular a los comedores “dejaron de donar” porque “ya la gente no tiene tampoco". Se lamentó: "Hay un montón que no tiene trabajo, no tienen cómo seguir ayudando, estamos viviendo momentos muy difíciles”.

Por último, resaltó que no puede apagar el gas de las hornallas: "Tengo abuelos, tengo muchos niñitos, dos jardines de infantes, y ahí yo no los puedo dejar con frío y a los abuelos tampoco”.

MB/ff