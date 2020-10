Elecciones en Bolivia: suspenden el conteo preliminar y el candidato de Evo denuncia irregularidades

Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció, en conferencia de prensa, que no utilizará el sistema de resultados preliminares para el conteo de votos y solamente trabajarán con datos oficiales para no "generar incertidumbre". El resultado de los comicios, donde Luis Arce del Movimiento al Socialismo (MAS) -el partido de Evo Morales- es el candidato favorito, no se conocerá durante la noche de este domingo 18 de octubre.

El nuevo sistema fue criticado por el candidato del MAS, que anunció su propio conteo: "Nosotros no tomamos el poder por las armas, estamos comprometidos con esta vía democrática", pronunció Arce. Por su parte, Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, respaldó la suspensión a última hora del conteo rápido de votos y dijo que están "comprometidos con la democracia".

Una vez que concluyó la primera jornada, el titular del TSE, Salvador Romero, informó que el organismo decidió ayer no utilizar el sistema de Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) "por responsabilidad con el país" y con el objetivo de no generar incertidumbre en los bolivianos en un "clima de alta polarización". La jornada electoral transcurre con largas filas en los centros de votación y una amplia participación, en medio de la pandemia del coronavirus.

"El domingo en la noche no vamos a tener el resultado oficial y final", expresó Romero: "Esto nos va a tomar algunas horas adicionales y es importante que la ciudadanía tenga paciencia porque el resultado va a ser confiable, (aunque) un poco más lento", agregó el funcionario que también habló del contexto en el que se dan estas elecciones en 2020 y dijo que son las "más complejas de la historia de Bolivia".

En la votación presidencial del año pasado, hubo irregularidades con el conteo de votos. Tras las elecciones del 20 de octubre de 2019 hubo una fuerte polémica por el escrutinio, en la que intervino la Organización de Estados Americanos (OEA) y determinó que los resultados habían sido manipulados.

"Nuestra prioridad es que tengamos la certeza de los resultados", dijo el titular del TSE y explicó que buscan un sistema de difusión de resultados preliminares que estén "cercanos" al resultado oficial, pero indicó que "puede ser un cómputo más lento, pero es seguro y confiable y se puede seguir a través de internet", destacó.

De esta forma se desarrolla el proceso de votación en el departamento del Beni.#EleccionesBolivia2020#LaDemocraciaLaHacemosTodos pic.twitter.com/aPwEXaF9Wu — TSE Bolivia (@TSEBolivia) October 18, 2020

En este sentido, se refirió a la participación internacional en las misiones de observación para privilegiar la "certeza por sobre la rapidez" para obtener el respaldo para el desarrollo de la jornada electoral. En tanto, el TSE publicó hoy en las redes sociales que se puede seguir el proceso de las elecciones en el exterior en vivo por la web oficial del organismo.

"El objetivo del Tribunal Supremo Electoral es tener un cómputo que sea seguro para toda la ciudadanía, seguro para las organizaciones políticas en competencia y que los resultados sean confiables", afirmó Romero.

La crítica de Evo Morales

"Es altamente preocupante que el TSE decida suspender el sistema Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) a horas de elecciones. Esta decisión de última hora despierta dudas sobre sus intenciones", indicó ayer por la noche el expresidente Evo Morales en su cuenta de Twitter.

Es altamente preocupante que el @TSEBolivia decida suspender el sistema Difusión de Resultados Preliminares (Direpre) a horas de elecciones. Hicimos observaciones públicas que no fueron atendidas oportunamente. Esta decisión de última hora despierta dudas sobre sus intenciones. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 18, 2020

CI/MC