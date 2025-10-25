Elecciones legislativas EN VIVO: las urnas definen el nuevo mapa del Congreso (y del poder)

Argentina renovará este domingo 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 bancas del Senado, en una elección clave para el equilibrio político del país. Se trata de la mitad de la cámara baja y un tercio de la alta.

En la Cámara de Diputados, cada provincia renueva la mitad de su representación. Provincia de Buenos Aires es el distrito con mayor peso político y electoral, ya que elige 35 diputados, seguida por Córdoba (9), Santa Fe (5) y Mendoza (5).

En el Senado, las ocho provincias que eligen representantes este año son Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cada una elige tres senadores: dos por la mayoría y uno por la primera minoría, bajo el sistema de mayoría y minoría.

