Elisa Carrió lanzó una dura advertencia contra Javier Milei: “No escuchen al Presidente porque es nocivo”

La dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió lanzó una dura advertencia contra el presidente Javier Milei y cuestionó el impacto de sus declaraciones públicas en la sociedad. A través de un mensaje en la red social X, sostuvo que el mandatario utiliza un lenguaje perjudicial para la formación de las nuevas generaciones y advirtió sobre las consecuencias de naturalizar las agresiones desde el poder.

“No escuchen al Presidente porque: es nocivo para nuestros hijos y para nuestra conciencia moral. La política o es pedagogía o es tóxica y enferma”, escribió la exdiputada nacional. En la misma publicación, agregó una reflexión sobre el respeto y la dignidad humana: “Cuando se pierde el respeto, se pierde la dignidad humana”.

El pronunciamiento se conoció el jueves 22 de octubre, luego de que Milei regresara a la Argentina tras una visita a España, donde volvió a cuestionar al presidente Pedro Sánchez y protagonizó un cruce con una periodista de la radio Cadena SER. En ese contexto, Carrió volvió a poner el foco en los modos del jefe de Estado y en el efecto que sus expresiones pueden tener más allá de la confrontación política.

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En su mensaje, la dirigente también se dirigió especialmente a los jóvenes y les recomendó leer los últimos trabajos del filósofo surcoreano Byung-Chul Han, reconocido por sus reflexiones sobre la sociedad contemporánea. “¡Está buenísimo!”, comentó al referirse a la obra del pensador.

Carrió denunció a Milei por abuso de autoridad y violencia de género contra Maru Duffard

El antecedente de la denuncia contra Milei por los ataques a una periodista

Las críticas de Carrió se suman a una serie de cuestionamientos que la dirigente viene realizando contra el Presidente por sus expresiones hacia trabajadores de prensa. A comienzos de octubre, presentó una denuncia judicial contra Milei por presunto abuso de autoridad en un contexto de violencia de género, mediática, digital e institucional contra la periodista María Eugenia Duffard.

La presentación se produjo después de que el mandatario publicara mensajes contra la comunicadora, a quien calificó con expresiones como “zurda inmunda de doble moral” y “basura corrupta”, tras la difusión de una entrevista que Duffard había realizado al diputado nacional Máximo Kirchner.

En aquella oportunidad, Carrió advirtió sobre las consecuencias del discurso presidencial y cuestionó el uso de expresiones agresivas desde la máxima autoridad del Poder Ejecutivo. “Llegará el día en que este Presidente y su lenguaje, que no es ni republicano ni espiritual, no podrá transitar entre la gente porque la violencia que sale de su boca se volverá contra él”, había expresado.

La exlegisladora también señaló que la violencia política no puede justificarse por su procedencia y sostuvo que tanto el kirchnerismo como el espacio libertario recurrieron a prácticas que, a su entender, perjudican la convivencia democrática “Es cierto que hubo violencia kirchnerista y ahora hay violencia libertaria, pero con la violencia vamos todos al precipicio cualquiera sea su origen”, manifestó en ese momento.

En la denuncia, Carrió sostuvo que la conducta del Presidente habría excedido los límites constitucionales y promovido un ataque contra la periodista en las redes sociales. Además, solicitó la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) para que se analizaran las posibles responsabilidades penales.

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Las críticas de Carrió también alcanzaron la situación económica

El nuevo cuestionamiento al mandatario se produjo después de que Carrió también expresara reparos sobre el rumbo económico del Gobierno. Un día antes, la referente opositora había puesto en duda las explicaciones oficiales sobre la situación financiera y apuntado contra Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo. “Es claro que está escondiendo algo el Gobierno Nacional”, escribió en X, al plantear como posibles escenarios dificultades para financiar la deuda de corto plazo o movimientos de capitales.

En ese mismo mensaje, advirtió sobre la situación internacional y cuestionó la falta de tranquilidad de los principales funcionarios económicos. “La recesión es enorme y algunas cosas me recuerdan demasiado al pasado”, sostuvo.