En el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) solo votó el 66% del padrón, el nivel más bajo desde 1983

Con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), la participación cayó al 66%, reflejando una tendencia de desinterés ciudadano que se consolida en todo el país, la cifra más baja desde el retorno de la democracia en 1983.

Según datos oficiales, el ausentismo de votantes registrado este domingo llegó al 34%, lo que equivale a 12,2 millones de personas que decidieron no acudir a las urnas sobre un total de 35.987.634 electores habilitados. El número surge de la proyección consolidada al cierre de los comicios, a las 18.

El porcentaje registrado este domingo marca una caída significativa respecto a los comicios legislativos de 2021, cuando había votado el 71% del electorado. Además, el contraste con las elecciones presidenciales de 2023 es aún mayor: en las generales participó el 77,05% y en el balotaje el 76,31%.

La baja participación ratifica una tendencia descendente ya observada en los últimos procesos provinciales desdoblados, donde en seis de diez jurisdicciones ni siquiera se alcanzó el 60% de concurrencia. En Chaco, por ejemplo, la mitad del electorado se ausentó en los comicios del 11 de mayo.

Entre los factores que podrían explicar este comportamiento se mencionan la desconfianza en las instituciones y en los partidos políticos, la percepción de corrupción, la falta de propuestas representativas, el desencanto ante promesas incumplidas y el cansancio por campañas negativas o polarizadas, además de la proliferación de noticias falsas y la desinformación.

Participación electoral a la baja

Históricamente, la participación electoral en la Argentina se mantuvo en torno al 77% desde la implementación de las PASO en 2011, aunque con fluctuaciones marcadas. En las legislativas de 2021, en pleno contexto pospandemia, la concurrencia bajó al 72%, uno de los niveles más bajos de las últimas décadas.

Ese año, las diferencias entre provincias fueron notorias: Salta registró el menor porcentaje de votantes (63%), mientras que Tucumán alcanzó el más alto (80%).

Dos años después, en las elecciones nacionales de 2023, la participación volvió a repuntar: todas las provincias superaron el 70% del padrón, con Santa Cruz en el piso (72,71%) y nuevamente Tucumán en el techo (83%), tal como había ocurrido en los comicios previos

Las elecciones de este domingo, en las que se renovaron 127 bancas de Diputados y 24 del Senado, marcaron el debut nacional del sistema de Boleta Única de Papel (BUP).

