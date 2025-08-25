En un contexto adverso, Milei confirmó que viajará a Estados Unidos y España en septiembre

El presidente Javier Milei dio a conocer su agenda internacional para el mes de septiembre. Poco días antes de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, volará a Las Vegas, desde donde volverá al país para los comicios para luego partir nuevamente hacia Estados Unidos y, días después, viajar a España.

Fuentes oficiales confirmaron que Milei viajará tras el cierre de la campaña electoral de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, del que participará en la localidad de Moreno. En primera instancia, irá rumbo a la ciudad estadounidense de Los Ángeles y luego seguirá hacia Las Vegas, detalló La Nación. Las votaciones serán el domingo 7 de septiembre y el mandatario tiene previsto estar en territorio norteamericana los días 4 y 5 de septiembre.



En Los Ángeles, ubicada en el estado de California, Milei fue invitado por el economista Michael Milken, del Instituto Milken, en el que el mandatario estuvo el año pasado. Esta visita será para reunirse con empresarios en busca de inversiones.

Al día siguiente estará en Las Vegas, donde tendrá una reunión con empresarios hoteleros, en busca de promover el desarrollo del sector en suelo argentino. Luego de ese encuentro volverá a la Argentina para estar presente el día de las elecciones en la provincia de Buenos Aires.



Tras la jornada electoral, se estima que entre el 11 y el 14 de septiembre partirá rumbo a España, destino que visitó en tres ocasiones desde que llegó a la Casa Rosada. La fecha de partida aún no se confirmó, pero todo parece indicar que depende de cómo se termine de armar su agenda en Madrid, según explicaron fuentes gubernamentales.

En territorio europeo, se prevé que Milei se presente en un evento de Vox, el partido de ultraderecha de España presidido por Santiago Abascal. También se encontrará con empresarios locales con el objetivo de atraer inversiones para Argentina.

En la última semana del mes, en la agenda de Milei figura la participación en la Asamblea General de la Organización Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, Estados Unidos.



Por el momento no hay mucha información sobre la agenda que puede llevarse adelante en suelo estadounidense y si eso puede llegar a incluir un eventual encuentro con Donald Trump, también presente en las Naciones Unidas. Aunque el Gobierno desea una conferencia entre ambos presidentes, son conscientes de que el mandatario norteamericano tiene como prioridad el conflicto bélico Rusia-Ucrania.

Estaba también la posibilidad de una reunión bilateral en Buenos Aires con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Sin embargo, según supo La Nación de altas fuentes del Ejecutivo, al tema lo “están estudiando entre Cancillería y las embajadas” por las delicadas situaciones que atraviesan tanto la Franja de Gaza como el propio Netanyahu, con pedidos de detención internacionales.

Javier Milei, por su parte, atraviesa un contexto adverso por la sumatoria de dramas en el Gobierno: la oposición logró destrabar en la Cámara de Diputados el funcionamiento de la comisión especial encargada de investigar el caso $Libra; ya hay despedidos por la causa por el fentanilo contaminado que lleva al menos 96 muertes en el país; y la semana pasada estalló el escándalo del Andis, por el cual ya hubo 14 allanamientos y más despidos.

