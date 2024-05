España baja los decibeles tras el ataque de un funcionario contra Milei

El comunicado de la Oficina del presidente de la República Argentina (OPRA) desató una crisis entre el gobierno libertario de Javier Milei y el gobierno español de Pedro Sanchez.

Los durísimos conceptos vertidos por la OPRA motivaron que el gobierno saliese a rechazar “rotundamente” la postura oficial argentina.

“El gobierno de España rechaza rotundamente los términos infundados del comunicado emitido por la Oficina del Presidente de la República Argentina, que no se corresponden con las relaciones de dos países y pueblos hermanos”, sostiene el comunicado de la Cancillería española.

Y agrega: “El gobierno y el pueblo español seguirán manteniendo y fortaleciendo sus lazos fraternales y sus relaciones de amistad y colaboración con el pueblo argentino, voluntad compartida por toda la sociedad española”.

De esa manera, el gobierno encabezado por Sánchez buscó meterse en controversias y le bajó el tono a la polémica suscitada por el ministro de Transporte español, Óscar Puente, quien en un encuentro partidario del PSOE sugirió que Milei “ingiere sustancias”.

La polémica escaló y valió que el ministro de Interior argentino, Guillermo Francos, quien habitualmente maneja un tono cordial, saliese a sentar posición. “No quiero meterme dentro del gobierno español, pero si yo fuera el presidente, le pediría la renuncia”, sostuvo el exfuncionario de Alberto Fernández y ahora miembro del gabinete libertario.

“Me parece indignante. Yo escuché esa especie de stand up que hizo este señor. Me parece un irresponsable, no puede exponer al gobierno de un país que es importante para la Argentina por sus tradiciones, por sus descendientes, por la ayuda que ha prestado la Argentina”, comentó Francos en visible tono de indignación.

En tanto, vale destacar que la pelea de Milei con Sánchez no es la primera que tiene el mandatario argentino con referentes de centroizquierda.

El presidente argentino ha cosechado disputas con Lula da Silva, con el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y con el colombiano Gustavo Petro, a quien acusó lisa y llanamente de “terrorista”.