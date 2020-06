Espionaje ilegal: Fundación Vía Libre denuncia que "cruzaron datos con Renaper y Anses"

A medida que avanza la investigación, crecen las revelaciones sobre el supuesto espionaje ilegal a periodistas, dirigentes sociales, jueces y referentes del oficialismo y la oposición desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri. Desde la Fundación Vía Libre denunciaron este lunes 8 de junio que también "indagaron" sobre otros datos personales como bancarios, de propiedad y registros en Anses y Renaper. "Hubo un fracaso rotundo de toda la cadena de controles que tienen que tener los servicios de inteligencia", agregó la presidenta de Vía Libre, Beatriz Busaniche.

"No me sorprendió ser espiada por la AFI. Lo teníamos digerido por cómo se dieron las cosas en la reunión de OMC en 2017. La acreditación al evento de la OMC no se hizo acá, se hizo en OMC. Y muchas organizaciones recibieron un mes antes que no se les iba a permitir. Hubo una lista negra para el evento del a OMC, incluso algunas fueron deportadas", explicó Busaniche en diálogo Habrá Consecuencias, ciclo que se emite por El Destape Radio.

La presidenta de la Fundación Vía Libre es una de las personas que figuran en la lista de personas que habrían sido espiadas por la AFI durante la gestión macrista por lo que, según denunció, "indagaron en mis cuentas bancarias, con qué personas estoy relacionada en los bancos y si hay cotitulares de mis cuentas".

"En nuestro caso nada se encuentra en Google, como dijo Pablo Sirvén ayer. Hay teléfonos de mi familia, de mis vecinos, de direcciones anteriores, aparece mi madre, información del registro automotor, de la propiedad. Cruzaron datos con Renaper, Anses, y también mis opiniones políticas en temas claves. Los datos familiares, de mis vecinos, mis cuentas bancarias, no son datos públicos, son reconstruidos por otras vías", agregó.

En ese sentido, Busaniche advirtió que "hubo un fracaso rotundo de toda la cadena de controles que tienen que tener los servicios de inteligencia. Falló la Bicameral de Inteligencia, falló la Justicia. Falla la Agencia de Protección de Datos Personales. Nosotros hicimos una presentación a través del CELS. Cuando a la AFI se le preguntó qué hizo en el caso de la OMC Arribas dijo que no intervinieron y es falso".

Como adelantó PERFIL, la Justicia tiene como hipótesis que, detrás del espionaje, hay una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, en la que sus integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos, valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes o dependientes de las Fuerzas de Seguridad o de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

De la prueba analizada hasta el momento resultarían víctimas de las maniobras personas pertenecientes al ámbito político, sindical, social, periodístico, eclesiástico, judicial, a pueblos originarios y a particulares. Todos serán citados progresivamente para conocer el material. El caso pone bajo la lupa a alrededor de unos 10 agentes de la AFI cuando el organismo estaba bajo la órbita de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, ya que los hechos investigados ocurrieron durante la gestión de Cambiemos en la Inteligencia local.

