La Justicia confirmó el sobreseimiento de Arribas y Majdalani en una causa iniciada por Moyano

La Cámara Federal confirmó este viernes 27 de diciembre el sobreseimiento de los ex directores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en una causa promovida por el líder del sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, por presuntas presiones de los ex funcionarios sobre el juez Luis Carzoglio.

La Sala II de la Cámara ratificó de este modo la decisión del juez de primera instancia, Ariel Lijo, en el marco de la causa iniciada por una denuncia presentada por el abogado del sindicalista, Daniel Llermanos.

La denuncia del letrado apuntaba a que la AFI había presionado al juez Luis Carzoglio para detener a Moyano y a su hijo Pablo, como parte de un presunto plan en el que también habían participado el entonces presidente, Mauricio Macri, y la diputada Elisa Carrió.

Carzoglio relató que dos personas de la Agencia Federal de Inteligencia (Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascual) habían visitado su oficina para pedirle la detención de Moyano, tiempo después de rechazar el pedido del fiscal Sebastián Scalera de detener al sindicalista Pablo Moyano.

Por su parte, Daniel Llermanos consideraba que había pruebas de una persecución diseñada desde el poder político para perjudicar la imagen de Hugo Moyano. "Se activan citaciones de este tipo para dañarlo", dijo tiempo atrás a PERFIL Córdoba.

Sin embargo, el fiscal de primera instancia, Ramiro González, y el juez Lijo señalaron que no había elementos para probar la denuncia del referente sindical. Esto fue ratificado ahora por los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia.

En su defensa, Arribas había explicado que, debido a las especulaciones en medios de comunicación sobre la posible detención de Moyano y la eventual respuesta del sindicato de Camioneros con medidas de fuerza, se reunió con Carzoglio, en el marco de sus funciones.

"No hay elementos concretos que lleven a tener por desvirtuada" la versión de la defensa de los ex funcionarios de Inteligencia, dijo la Cámara.

Para la Cámara Federal "no hay elementos concretos que lleven a tener por desvirtuada" la versión de la defensa de los ex funcionarios de Inteligencia, y advirtió que la propuesta planteada de la querella de escuchar por tercera vez al juez Carzoglio "no posee entidad" para modificar esa situación, consignó NA.

A.G./ C. P.