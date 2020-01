Estados Unidos pidió Justicia por Nisman y apuntó contra Hezbollah

A 5 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, cientos de argentinos se movilizaron este sábado 18 de enero para pedir Justicia. Por su lado, el gobierno de Estados Unidos emitió un contundente comunicado sobre el fallecimiento del funcionario judicial a cargo de la causa AMIA que sigue generando dudas.

El secretario de Estado nortaemericano, Mike Pompeo, apuntó contra Hezbollah y aprovechó la ocasión para pedir "a todas las naciones" a que la declaren como "organización terrorista". "En este quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, recordamos el ataque al centro judío AMIA de 1994 en Buenos Aires y sus incansables esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia. Hacemos un llamado a todas las naciones para que designen Hezbollah como la organización terrorista que es", señaló el funcionario de Donald Trump desde su cuenta de Twitter.

On this 5 year anniversary of prosecutor Alberto Nisman’s death, we remember the 1994 AMIA Jewish center attack in Buenos Aires and his tireless efforts to bring the perpetrators to justice. We call on all nations to designate #Hizballah as the terrorist organization it is. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 18, 2020

Este pedido va en sintonía con lo que el ex presidente Mauricio Macri había concretado durante su mandato: declarar como organización terrorista al grupo islámico. Antes de que asuma, el actual mandatario Alberto Fernández tuvo que enfrentar una polémica con respecto a Hezbollah, ya que había versiones sobre la posibilidad de que el nuevo gobierno quite a este grupo del listado de organizaciones terroristas. Sin embargo, desde el oficialismo siempre desmintieron la idea.

Estados Unidos considera al grupo islámico como "el brazo armado" de Irán, con quien en las últimas semanas hubo una fuerte escalada del conflicto tras el asesinato del general iraní Qassem Soleimani.

¿Homicidio o suicidio? Por qué los peritos no se pusieron de acuerdo

El homenaje. En otro aspecto, el fiscal Alberto Nisman, quien fue encontrado muerto en su departamento del barrio porteño de Puerto Madero el 18 de enero de 2015, fue recordado este sábado en un acto masivo en la ciudad de Buenos Aires. "Justicia perseguirás. No fue suicidio, fue magnicidio", fue la consigna que repitieron miles de personas, acompañados de dirigentes opositores, desde las 18.30 en la Plaza Vaticano, ubicada en Cerrito y Viamonte, a pocos metros del Palacio de Tribunales.

La invitación fue repetida por referentes de Juntos por el Cambio en sus cuentas de la red social Twitter, mientras que en un comunicado la ex ministra Patricia Bullrich destacó la convocatoria "En este momento en el que el gobierno quiere entrometerse en la causa y en la pericia, a través de un inédito e irrealizable mecanismo de efectuar una auditoría cuyo dictamen está previamente escrito, en vez de dejar trabajar con autonomía a la justicia".

Comparto con ustedes el documento que leeremos mañana a las 18.30 hs en Plaza del Vaticano, donde todos juntos diremos: “Justicia Perseguirás. No fue suicidio, fue un magnicidio”.

Así reafirmamos nuestro compromiso con la Verdad. #NismanMemoriaYJusticia. https://t.co/6vQBmHddxt — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 17, 2020

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, invitó a participar de la marcha desde su cuenta de Twitter, en la que escribió: "Convoco como ciudadana comprometida con el humanismo y la justicia al acto en memoria del crimen de estado, el sábado a las 6 de la tarde en la plaza Vaticano, al lado del teatro Colón".

"El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso Nisman, y no crean en nada de lo que diga (Luis) Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de Interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes", manifestó la diputada.

El sábado 18, voy a estar en la marcha por el caso #Nisman, y no crean en nada de lo que diga Moreno Ocampo y menos cuando se refiere al ex jefe de interpol que ahora ya no está y trabaja para los iraníes. — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 13, 2020

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias expresó en su cuenta de la misma red social: "#Yo voy #18E No fue suicidio. Fue magnicidio", texto que acompañó con una foto de Nisman. Si bien Juntos por el Cambio convocó a la manifestación en un comunicado difundido por Bullrich, fuentes cercanas a la ex funcionaria macrista y el diputado Waldo Wolff informaron a Télam que ese espacio "participa pero no organiza" el evento.

En tanto, el domingo a las 10 está previsto un homenaje al fiscal en el cementerio de La Tablada, donde se encuentran sus restos, informó el presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits. "Ahí estaremos presentes junto a la madre de Nisman, Sara Garfunkel", expresó Knoblovits en declaraciones a FM La Patriada.

Asimismo, explicó que la institución no participará de la manifestación que se hará hoy porque "se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es de forma personal y no institucional". "Se realizará en un horario de Shabat (un día considerado religioso por la comunidad judía) por lo que no ha terminado el respeto al día sagrado; luego, sospecho que algunos miembros podrán ir pero, insisto, de forma personal", expresó el presidente de la DAIA.

ED/FF