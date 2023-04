El ministro de Seguridad porteño tiene la solución contra los piquetes: "Hay que evitar a los intermediarios"

Eugenio Burzaco, nuevo ministro de Seguridad porteño, definió este domingo que "hay que sacar la intermediación" que realizan las organizaciones sociales de los planes sociales, y aseguró que esa medida permitiría " bajar la cantidad de marchas y protestas que afectan a la Ciudad de Buenos Aires".

"Muchos de los organizadores los obligan a ir, llevan chiquitos, llevan madres embarazadas a las marchas, todas cuestiones que sabemos que no son buenas para el contexto familiar", definió el funcionario porteño que reemplazó al cuestionado Marcelo D’Alessandro, cuyos chats del teléfono celular fueron hackeados y expuso una supuesta red de tráfico de influencias que hasta llegó a la justicia.

"Sabemos muy bien que muchos van a las marchas porque si no, les sacan los planes. Hay que sacar la intermediación de los planes sociales. Si alguien necesita un beneficio, tiene que recibirlo directamente y no de una organización", aseguró el ministro porteño.

Para Burzaco el Estado "tiene que regular" cuando se produce una "colisión" entre el derecho a protestar en la calle de un grupo, y los derechos a transitar, a trabajar y a educarse que tienen los otros. En diálogo con "Si pasa, pasa" conducido por Ignacio Ortelli, ciclo que emite Radio Rivadavia, el ministro continuó con su exposición. "Quienes manifiestan tienen que coordinar y después cumplir con lo que corresponde. No pueden cortar todos las vías, tienen que dejar un carril libre, no pueden cortar el Metrobús, el transporte público", indicó.

"Y si lo hacen, tienen que tener multas económicas los organizadores, y si generan violencia, tendrán penas de prisión", amenazó. Para Burzaco debería haber una ley que " que permita a los jueces actuar con celeridad".

En relación con la libre portación de armas, uno de los caballitos de batalla de ciertos sectores como reaseguro de la seguridad personal, Burzaco se pronunció en contra de la libre portación y tenencia de armas letales, ya que lo considera que esa situación es "peligrosa". El asunto había sido planteado por el diputado Javier Milei días atrás. "La libre tenencia de armas es peligrosa. La regulación tiene que ser clara. Siempre digo que hay que tener mucho cuidado en armarse. Hay que estar capacitado y preparado. No se puede armar cualquier persona", señaló Burzaco.

Según explicó, "los países más liberales en esto no son los que mejor les va en situaciones de delito y de violencia. Eso no significa que no haya situaciones donde amerite tenerla y para eso está el Estado, para regularla y demás", aclaró, aunque insistió en que él "sería cuidadoso en decirle a la población que se arme. Argentina sigue teniendo una tasa de homicidios baja. Tenemos que mantenerla, reducir los niveles de violencia. Para mí, el tema pasa no tanto en armar a la gente sino en pegarle a las organizaciones narco", concluyó el ministro.

