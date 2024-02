El Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, expresó que el presidente Javier Milei tiene razón "técnicamente" en señalar que los jubilados son el "segmento etario con menos pobres", pero sostuvo que se debe a un tema estadístico y nada tiene que ver con los gastos básicos que deben afrontar. En esa línea, llamó "gerontofóbico" al mandatario y pidió una reforma en el sistema previsional.

"El problema en Argentina es que todos se empobrecieron. ¿Sabés cuál es el segmento etario que menos pobres tiene en Argentina? Los jubilados", había manifestado Milei durante una entrevista con Jonatan Viale para TN. Cuando el periodista planteó que "no se le puede ajustar a los jubilados", el libertario respondió: "No hay plata... Estás ajustando a los más chicos también y ahí hay más de 60% de pobres; dos tercios de los chicos son pobres”.

Eugenio Semino sobre los jubilados: "Este desastre no se produjo en forma espontánea hace 10 días"

En diálogo con PERFIL, Semino dijo que el Presidente es "gerontofóbico", al igual que todo el sistema político. "Él lo dice expresamente, pero otros lo encubren", manifestó. Sobre la frase, analizó que según las estadística del INDEC un adulto necesitó 130 mil pesos para no caer debajo de la línea de la pobreza.

"Ese es el tema técnico, hoy en día con el bono superan los que cobran la mínima pueden llegar a 160 mil pesos y según ese dato no son pobres. Pero no tiene ninguna razón de ser con la canasta básica y la realidad de un jubilado, es una conversacion falaz según el estado de destruccion que ocurre en Argentina", manifestó.

Sobre la situación expresó que se trata de "un nivel de crueldad y un sector que se ha abandonado hace años" y señaló que la comparación con lo que sucede con los niños proviene de los compromisos con los organismos de créditos multilaterales en la década de los noventa. "Ahí se hablaba de sacar el esfuerzo de la seguridad social con recursos que sostienen el vértice de la pirámide (poblacional) y aplicarlo en la base, con el fin de hacer pirámides competitivas".

En ese sentido, destacó que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido ratificado por las últimas tres administraciones y se han licuado las jubilaciones.

El gerontólogo también recordó que desde hace unos cuarenta años se hablaba en el mundo de que las "personas mayores sean parte del consumo", una conversación que llegó alrededor de los años 2000 a América Latina: "Esto planteaba la idea de que los jubilados no se conviertan en un clavo para el Estado y que pueda seguir consumiendo y produciendo".

"Y en Argentina se hizo en sentido inverso, se dejó de lado la Seguridad Social y las moratorias implican esto: un sistema que prácticamente está financiado por nada", afirmó Semino.

El aumento del 27% y el bono para marzo

Durante la entrevista televisiva, Milei volvió a reclamarle a los gobernadores y legisladores por la caída de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, conocida como Ley ómnibus, y comentó: "Voltearon la ley, que es en donde estaba la recomposición de los jubilados".

Luego del traspié del megaproyecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, anunció para marzo un bono de 70 mil pesos para los jubilados que cobren la mínima y un aumento del 27,18%, lo que llevará este haber a 205 mil pesos. También subrayó que los que están en otros niveles recibirán un beneficio que se ajustará de manera proporcional para que ninguno cobre menos de esa cifra.

Consultado sobre el proyecto que cayó en la Cámara de Diputados, el Dr. Semino declaró que lo invitaron "casi todos los bloques" pero, como siempre "ponen la oreja pero no te escuchan". De la fórmula que se presentó dijo que "sería la curta ley de Movilidad que se modifica y en todas los jubilados perdieron respecto a la inflación. No hay en el mundo paises que tenga esa movilidad, nosotros vamos por el cuarto fracaso".

"El tema del bono, que ya lo hemos cuestionado judicialmente, es un pago en negro de una suma no remunerativa que hace el Estado de forma sistemática desde hace dos administraciones. Normalmente las gestiones del Estado lo hacían por uno o dos meses", añadió el especialista.

En esa línea, habló de que la gestión del exministro de Economía, Sergio Massa, "institucionalizó por un año y tres meses la entrega del bono" y ahora ya van "tres meses más" de esta administración. "Es un disparate porque así no es la movilidad", inidcó.

Además remarcó "lo grave de la discrecionalidad" de los montos que se deciden. "Se llegó al absurdo y no es un efecto involuntario, porque los cinco millones de jubilados que cobran la mínima van a cobrar lo mismo que los dos millones que no cobraban bono. Hemos llegado al grotesco, aseguró el defensor de la Tercera Edad, al mismo tiempo que advirtió que esto genera que se pierda "aún más la calidad institucional".

El problema del sistema previsional

"Todos se hacen los boludos al hablar del financiamiento", continuó en su explicación Semino acerca del problema que desde hace años acecha al sistema previsional. "Se supone que Argentina tiene un sistema donde la mitad son de aportes y contribuciones de activos y la otra mitad es del aporte fiscal. El primer problema es que el 50% de los trabajadores no está registrado y los sueldos de la otra mitad son generalmente bajos", precisó.

Con respecto a la otra parte, comentó que existen distintos impuestos que llegan al sistema, pero el que "pone más seguido" es el IVA. "Este es el impuesto más regresivo, o sea que tenemos a los más pobres bancando a los pobres jubilados".

"El otro gran aporte es el de Ganancias. A mí me parece bien que los sueldos no paguen ganancias pero cuando se subió el piso no se reemplazó con nada y el otro gran problema fue la devolucion del IVA: el Gobierno te devolvía este impuesto pero te estaba desfinanciando la parte del sistema que tenían que pagar ellos", aclaró sobre el inconveniente de las medidas que fueron tomadas por el excandidato presidencial de Unión por la Patria.

Eugenio Semino: “Crece la masa de jubilados que se suma a este enorme batallón de indigentes”

“No es una crisis de la seguridad social, estamos hablando de una crisis humanitaria que no se toma en su real dimensión”, aseveró Semino, y dijo que al no haber una reforma en todas estas cuestiones se llega a frases como "nos vamos a encargar de los niños, y que los viejos hagan lo que puedan".

Para recomponer los haberes, el abogado sostiene que "hay que fijarse una meta". Y siguió: "Decimos, bueno la canasta del jubilado son 500 mil pesos, discutamos el financiamiento y el trabajo, y vayamos recomponiendo el salario hasta cubrir la canasta del jubilado, teniendo en cuenta la inflación y algo más hasta decir estamos todo en línea y podemos rearmar el sistema".

"Realmente lo que se llama sistema previsional en Argentina es un programa de subsidios por edad porque cuando llegues a los 60 años el ministro de turno te va a dar algo discrecional que no tiene que ver con tus aportes, tu historia laboral ni tu canasta de necesidades. En cualquier parte del mundo el jubilado que gana más que otro es porque aportó más, o tuvo un empleo más calificado... acá no pasa", concluyó.

