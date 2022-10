El diputado radical Facundo Manes se refirió a las críticas que sus colegas de Juntos por el Cambio le hicieron por cuestionar el gobierno de Mauricio Macri y habló de un "sistema coordinado" que se aglomeró para atacarlo.

Doce días después de haber ligado al gobierno del PRO con el espionaje que le endilgan a la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y llamar "populismo institucional" a la gestión de Macri, Manes habló de la violencia que se desató contra su él por parte de las mismas personas que integran la coalición opositora.

“Sentí pena por la Argentina. Alguien de la sociedad civil se involucra en la política, en un ambiente violento, trata de aportar un granito de arena y el mismo sistema me sale a matar. Me salió a matar un sistema coordinado”, sostuvo el neurocientífico.

En diálogo con Alejandro Fantino en Animales Sueltos por América, dijo querer pertenecer a "un conjunto de personas que transformaron la decadencia en progreso” y expresó querer llevar adelante un “consenso político para estabilizar la economía y para hacer un plan de desarrollo”.

Macri vs Manes: las diferencias continúan

Este jueves, el expresidente Macri evitó responder aquellas acusaciones de populismo pero aclaró: "Cada vez que agreden a uno dentro de la coalición pierden votos".

Más allá de la dureza con la cual los referentes y otros dirigentes cambiemitas salieron a cruzarlo por las críticas, Manes nunca se desdijo. Incluso este jueves por la noche volvió a retrucar que Macri “debería reflexionar porque en su gobierno hubo evidencia de un populismo institucional en la Justicia y en los servicios de inteligencia” y aclaró: “Yo no lo critiqué a él, critiqué medidas de su gobierno”.

También recordó que hubo políticos como Elisa Carrió que “dijeron cosas peores” pero no fueron tan atacados. "Los jóvenes me aplaudían en la calle, la gente me decía ‘che, que bien’”, agregó.

Luego aceleró críticamente contra sus detractores del PRO: “Sentí lastima por una dirigencia que no discute ideas, ataca personas”.

Con críticas a Macri, Storani amenazó con la ruptura de Juntos por el Cambio: "Si no cambia, no tiene sentido la coexistencia"

Manes habló de formar una alianza por fuera de la grieta

Centrista desde lo discursivo, dijo querer “una coalición opositora que no sea solo antikirchnerista, sino que tenga una idea de país” y habló de ampliar Juntos por el Cambio para “ganarle al kirchnerismo para transformar la Argentina”.

“Quiero que me vote el votante kirchnerista, el del PRO, el radical, el peronista...estamos en un cambio de época”, subrayó, trazando un paralelismo con el expresidente Raúl Alfonsín a quien “lo votaron peronistas, conservadores, socialistas".

“El radicalismo tiene muchos candidatos y puede unir a los argentinos porque no pertenece a los polos”, expresó sobre los referentes ucerreístas Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés y Martín Lousteau.

“Todos tenemos que empujar para que el Titanic vuelva a flote. Se acabó la Argentina de los privilegiados. Voy a privilegiar al argentino de a pie que aún trabajando es pobre”, concluyó.

