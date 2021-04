Federico Delgado criticó las visitas de jueces a Macri: "El lawfare existe"

El fiscal federal Federico Delgado apuntó contra las visitas de algunos jueces al ex presidente Mauricio Macri cuando estaba en el Gobierno y señaló que "no es normal que en un procedimiento judicial, uno de los imputados juegue al paddle con uno de los jueces".

"El lawfare existe", afirmó Delgado en diálogo con Jorge Rizzo en su programa Gente de Derecho que se emite por Radio Cooperativa. En ese marcó, manifestó: "Es algo terrible y está bastante naturalizado. En Argentina desde hace tiempo hay un uso privado del expediente, algunos jueces o fiscales están usando los expedientes para fines propios".

"No es normal que en un procedimiento judicial uno de los imputados juegue al paddle con uno de los jueces, el ejercicio de la magistratura tiene muchas cosas lindas pero también hay cosas que hay que dejar de lado", expresó el fiscal.

En ese sentido, comentó: "La justicia tiene un problema grave que es que carece de credibilidad. La justicia está en un momento donde debe sobreactuar hacer las cosas bien y ser más transparente para recuperar la credibilidad".

Sobre la situación de la Corte Suprema, opinó: "Es un invento argentino la causal por la cual la Corte pueda intervenir en determinados expedientes. Esto ha aumentado mucho el fuero político de la Corte porque le permite elegir en que casos actuar y en cuales no"

"Me parece que en lo que respecta al rol de Procurador penitenciario y el Defensor del Pueblo, la dirigencia político debería reflexionar sobre la imposibilidad de generar consenso y esto expresa el grado de fragmentación de nuestra sociedad", dijo Federico Delgado.

Asimismo, añadió: "Un sector de la justicia ha descubierto que tener un expediente y poder administrarlo con discrecionalidad, es decir no haciendo todo con la ley si no una parte con la ley y una contra la ley es una fuente de poder inmensa y que existe porque no pasa nada".

"Me angustia por la impotencia, trato de hacer lo que puedo para aportar algún grano de arena que genere al menos reflexión. Es muy difícil explicarle a la gente que los tribunales funcionan como una especie de asamblea donde todos se pelean contra todos y hay gente que está esperando que se resuelva su condición procesal, hay que recuperar la ética pública", expresó el fiscal federal.

En esa línea, agregó: "Los políticos pueden tomar decisiones de acuerdo con criterios políticos, eso supone costos y beneficios. Trasladarle el conflicto a un juez a la política le ahorra el trauma de tomar una decisión. Se está lesionando la democracia, se demuestra la impotencia de las instituciones para solucionar nuestros problemas".

Por último, habló del amparo de la Ciudad para evitar la suspensión de las clases presenciales: "Respecto al amparo de la Ciudad por las clases cuando la dirigencia no se pone de acuerdo para solucionar una crisis lo peor es llevar eso a un lugar donde no va a encontrar una solución porque la tarea de los jueces no es solucionar una cuestión sanitaria".

