Feinmann contra Mayra Mendoza: "Había que pararle el carro, ¡¿quién te creés que sos?!"

El periodista Eduardo Feinmann apuntó contra la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, por insultar a un periodista en vivo en medio de las inundaciones en su municipio. "Había que pararle el carro, ¡¿quién te creés que sos?!", manifestó.

Durante su programa de radio Mitre, Feinmann contó el hecho de que "Mayra Mendoza, en medio de esta tragedia de inundaciones en Quilmes, el periodista Diego Moranzoni de Crónica se comunica con ella y termina diciéndole 'forro'".

"¡Dios mío! Diego le estaba demasiado chupando las medias. Había que pararle el carro, quién te creés que sos. La Cámpora, están cortadas por ese molde o ese cuchillo", agregó.

"Canal de mierda, forros": Mayra Mendoza discutió con un periodista en vivo por las inundaciones en Quilmes

El cruce al aire de Mayra Mendoza con un periodista de Crónica

La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, protagonizó este lunes una discusión con un conductor televisivo que estaba cubriendo las inundaciones que sufren las localidades afectadas por la crecida del Río de la Plata. El periodista se había sumado a las críticas que realizaban algunos vecinos ante las cámaras televisivas, por lo que la funcionaria lo llamó en vivo y criticó la línea editorial del medio, acusándolos de desinformar: “Forros a los que no les importa la gente”.

“Me estabas hablando un poquito en vivo”, ironizó la intendenta al llamar por teléfono a Diego Moranzoni, conductor de Crónica, canal que envió dos móviles a Quilmes para difundir la difícil situación que atravesaban por la noche los vecinos, con sus casas anegadas y sin servicio eléctrico por un corte preventivo de Edesur. “Total, donde viven Martiniano Molina o Mayra Mendoza tienen el somier arriba del quinto piso", había lanzado Moranzoni al aire, en referencia al exintendente de Juntos por el Cambio y a la reelegida intendenta actual de Unión por la Patria.

“No tenés idea de lo que estamos trabajando. Hay cuatro centros de evacuados funcionando ahora, uno está a cuatro cuadras de donde está el móvil”, detalló Mayra Mendoza y acusó al canal de generar olas con sus camionetas, empeorando la situación de los hogares. Moranzoni negó que ese fenómeno fuera responsabilidad de la cobertura de Crónica y Mendoza continuó: “No sabés el enorme trabajo que hacemos. Hace 48 horas enfrento un temporal que, gracias a dios, no tuvo víctimas”. Ya en un tono más confrontativo, la intendenta dijo: “No pueden hacer esto, es desinformar por completo”.

“Si a vos te importa la gente, decí los centros de evacuados y el número de Defensa Civil”, añadió la intendenta, a lo que el conductor destacó: “Yo no te digo a vos cómo hacer tu trabajo, yo simplemente digo que hay gente denunciando que no llega” la asistencia estatal. “Vos no sabés lo que significa tratar de cuidar a 700 mil personas en medio de un temporal”, confrontó Mendoza y lanzó: “Esto está en el medio la discusión que yo estoy teniendo por la pauta con ese canal de mierda”. El periodista invalidó el argumento: “No, vos estás enojada, yo no tengo nada que ver”, dijo y se distanció de la negociación.

“No estoy enojada, flaco. Es una enorme irresponsabilidad. Por forros, forros a los que no les importa la gente, que no saben cómo trabajamos”, espetó la intendenta y el conductor le aclaró: “Estás al aire, eh”. Moranzoni intentó bajar un cambio en la discusión y se excusó: “¿Vos te pensás que yo no sé cómo trabajan? Es la gente la que está denunciando”. “No, a la gente vos le ponés un micrófono y van a putear. ¿Yo tengo la culpa de que haya una sudestada de tres metros?”, se defendió la funcionaria y el conductor le replicó: “Yo no te estoy echando la culpa, solamente le pedí a la gente que ayude”.

A continuación, Mendoza explicó: “Estamos ayudando con todo lo que podemos y hasta el último minuto en el que baje el agua vamos a estar limpiando las casas. Pero lo que ustedes están haciendo es completamente inmoral”, exclamó. “Esa es tu opinión, vos me estás tratando de inmoral a mí, nosotros mostramos todo, lo bueno y lo malo. Yo no te acusé de nada a vos. Lamento que, en este caso, no te guste lo que estoy haciendo. Yo no te falté el respeto, ¿pensás que a mí no me importa la gente? Hay gente desesperada, yo les puse un micrófono para que los ayuden, no tengo un fin inmoral, pero si vos creés eso, está bien”, repuso Moranzoni.

Por último, la intendenta de Quilmes comentó: “No tengo más que decirte. Hay mucho trabajo, lo hago a conciencia. Hay muchísima gente ayudando con lo que se puede desde provincia, cuidando a los distritos. Digan lo que quieran”. El conductor señaló que “estás hablando con total libertad, yo te agradezco que hayas llamado, quería escuchar tu voz”. Mendoza cerró la comunicación diciendo: “Libertad respectivamente a los medios es completamente condicional. Hagan lo que quieran. Hasta luego”.

