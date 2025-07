Fiebre de sábado por la lista: 12 horas con los políticos "dando la vida por un cargo"

A pocas horas del cierre de listas para las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires, el escenario político está al rojo vivo, marcado por negociaciones frenéticas, rupturas internas y maniobras de último momento.

Con el sábado 19 de julio a las 12 de la noche como fecha límite, las principales fuerzas corren contrarreloj para definir sus candidaturas en medio de un clima tenso, donde cada lugar en las boletas se pelea con ferocidad. En La Libertad Avanza (LLA-PRO) y Fuerza Patria, las internas revelan un verdadero juego de la silla donde nadie quiere quedar excluido.

El caso de Soledad Martínez, jefa comunal de Vicente López, ilustra las tensiones en la coalición LLA-PRO. Aunque fuentes del armado del PRO en provincia de Buenos Aires aseguraron a PERFIL que Martínez "está adentro", otras fuentes cercanas a Jorge Macri (su jefe político) aseguraron a este medio que “todavía están en tratativas”. Mientras tanto, la intendenta todavía no confirmó públicamente ni uno, ni lo otro, lo que mantiene en vilo a su entorno.

El silencio de Martínez expone el malestar dentro del PRO frente al férreo control que Karina Milei y Sebastián Pareja, pretenden mantener sobre las listas a concejales. Esa presión ya produjo importantes rupturas: los jefes comunales de Puán (Jorge Reyes), Pergamino (Javier Martínez) y 9 de Julio (María José Gentile) decidieron alejarse del armado libertario y competir con sellos propios, esquivando las imposiciones de la cúpula de Milei.

La fractura del PRO y la aparición de "Nuevos Aires"

La interna entre libertarios y macristas escaló en distritos clave, donde la alianza LLA-PRO empezó a mostrar fisuras. En Pilar, el PRO se partió, y un grupo encabezado por la exdiputada y actual concejal Adriana Cáceres decidió romper con los libertarios.

Cáceres, quien venía articulando con Cristian Ritondo, encabezará la boleta de "Nuevos Aires", un frente que también incluye a radicales referenciados en Maximiliano Abad. Este nuevo espacio busca representar a los desencantados con el rumbo de Milei en la Legislatura bonaerense, con dirigentes como Gustavo Cuervo, Fabián Luayza, Viviana Romano y la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez.

"La Libertad Avanza no es un espacio que en lo personal me represente", declaró Cáceres a La Política Online, y agregó: "No se trata de especulación política, la violencia no me representa". Su decisión sintetiza el rechazo de un sector del PRO ante el tono confrontativo del oficialismo y la escasa apertura para sus propios cuadros.

En la Tercera Sección Electoral la tensión también crece. Nahuel Sotelo, de estrecho vínculo con Santiago Caputo y Sebastián Pareja, y Leila Gianni, quien aspira a competir en La Matanza, suenan como posibles candidatos, aunque las definiciones siguen demoradas por la oposición de varios intendentes macristas a la línea dura de LLA.

A esta hora, la alianza entre el PRO y LLA, oficializada el 9 de julio, tambalea ante la falta de acuerdo y la amenaza de nuevas rupturas en distritos clave.

Fuerza Patria: unidad frágil y boletas cortas

En el peronismo nucleado en Fuerza Patria, donde confluyen el kicillofismo, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa, la unidad aparece más en los discursos que en los hechos. Las listas que circulan muestran escasa voluntad de integración entre los sectores, con discusiones que se prolongan hasta último momento.

En los municipios donde gobierna el kicillofismo se excluye a La Cámpora, y viceversa: en los bastiones camporistas, los funcionarios kicillofistas quedan desplazados. Este juego de exclusiones mutuas genera tensiones que complican la estrategia general del espacio.

Dos intendentes alineados con Kicillof ya anunciaron que irán por fuera de Fuerza Patria con boletas locales. En Berazategui, Juan José Mussi lanzó su lista de concejales en un acto transmitido en vivo, sin incluir a La Cámpora ni al Frente Renovador.

Mussi fue directo: "Precavidos como somos, presentamos nuestra boletita corta. Allá hay lío y yo no me quiero meter en líos", afirmó en un acto este viernes, rodeado por sus candidatos. Su propuesta, bajo el sello “Elijo Berazategui”, apunta a consolidar su dominio territorial. Por otra parte, en Coronel Suárez, Ricardo Moccero hará lo mismo con la histórica boleta de “Movimiento para la Victoria”, su espacio vecinal.

En la más que importante Tercera Sección, Kicillof impulsa una lista encabezada por Verónica Magario como candidata testimonial, con Mariano Cascallares en segundo lugar. Pero La Cámpora intenta contrarrestar esa movida con otra boleta.

En las últimas horas, cobró fuerza el nombre de Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, como alternativa competitiva. Esta puja refleja el conflicto entre el gobernador y el ala camporista por el control de la sección electoral más importante de la provincia.

En otras regiones, las discusiones también son intensas. En la Octava Sección (La Plata), la posibilidad de que Carlos Bianco encabece la nómina se fortaleció este viernes por la tarde. En la Quinta, Gustavo Pulti parece superar en la pulseada a Fernanda Raverta, y en la Séptima, el exintendente José Eseverri gana terreno frente a los candidatos de La Cámpora.

Estos movimientos revelan que, pese al acuerdo general, las disputas internas están lejos de resolverse y cada espacio intenta imponer su peso territorial.

Con el cierre de listas a la vuelta de la esquina, el juego de la silla en la provincia de Buenos Aires se vive con máxima tensión. Mientras la alianza LLA-PRO busca contener el avance de una interna que desborda, Fuerza Patria intenta sostener una unidad cada vez más frágil.

Entre boletas cortas, fugas y roscas de último segundo, los dirigentes bonaerenses se juegan todo por un lugar en las listas. Una jornada maratónica se libra este sábado ya que definirá el tablero político rumbo al 7 de septiembre.

