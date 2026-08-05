Formosa: una diputada denunció adoctrinamiento a niños de cuarto grado y salió a responderle el director de Educación Primaria

La diputada radical Agostina Villaggi realizó una denuncia contra el gobierno que encabeza Gildo Insfrán en Formosa, acusándolo de adoctrinar a niños de la escuela primaria, para que alaben sus más de tres décadas de labor al frente de la provincia.

Gildo Insfrán

Según la Agencia Noticias Argentinas, la legisladora elevó una presentación al Ministerio de Capital Humano de la Nación. En el video que subió a su cuenta oficial de Instagram, la legisladora explica su denuncia.

“En el Colegio Don Bosco, de la ciudad de Formosa, a los chicos de cuarto grado, del área de sociales, donde se les está dando curricularmente el modelo formoseño, periodo que se inicia en 1995 hasta la actualidad, fechas que coinciden exactamente en el momento en que Gildo Insfrán asume por primera vez la gobernación de la provincia de Formosa”, comienza expresando Villaggi.

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Agostina Villaggi

Para luego remarcar que “se les está diciendo a niños de entre 9 y 10 años que durante la gestión actual del gobernador en Formosa se hicieron escuelas, hospitales, rutas, acceso a agua potable, además se les pide que hagan una valoración del modelo formoseño. Para mí, nuevamente estamos ante un claro caso de adoctrinamiento político, de propaganda política".

La diputada cierra el video diciendo: "Donde además se está instalando en la conciencia de niños de la escuela primaria una ideología política, algo que está prohibido por la Constitución Nacional y por la ley nacional de Educación”.

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En la nota de NA se remarca que la presentación no prueba que ese mismo contenido se dé en todas las escuelas de la provincia ni que el gobernador haya dado una orden al respecto. La documentación difundida por la diputada será sumada al expediente y comparada con el material y el testimonio obtenido de los maestros y otras autoridades educativas.

Este cuestionamiento, sin embargo, tuvo el apoyo, el pasado 3 de agosto, de Lucy Aguayo, docente y exmiembro de la Junta de Clasificación del nivel primario, quien indicó que el diseño curricular provincial no obliga a enseñar un proyecto determinado de gobierno y expresó su preocupación sobre una orientación partidaria que podría vulnerar la Constitución formoseña.

Según el medio antes citado, la mujer reconoció que no puede asegurar que esta práctica alcance a todo el sistema educativo provincial, y diferenció la enseñanza legítima de la historia formoseña de la celebración de los éxitos de una gestión en particular.

La respuesta del Gobierno de Insfrán a la denuncia de la diputada Agostina Villaggi

Juan Ignacio Meza, director de Educación Primaria de Formosa, entrevistado por AGENFOR, salió a responder las acusaciones de la diputada Agostina Villaggi. Según el funcionario, “la enseñanza de las transformaciones territoriales, económicas y sociales de la provincia no responde a un mero eslogan partidario, sino a los preceptos consagrados en la propia Constitución Provincial, recientemente sancionada”.

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También afirmó que la oposición habla de “libertad, pero reclaman censura. Quieren borrar de los libros la historia reciente de la provincia porque contradice el relato centralista que ellos defienden. Para la oposición, la historia de Formosa solo vale si la escriben desde un escritorio en Buenos Aires".

Meza aseguró que "enseñar lo que fuimos, lo que somos y lo que construimos juntos en Formosa es un acto de soberanía cultural, memoria y orgullo provincial".