El gobierno de Javier Milei insistirá con la Ley de Bases. Y no piensa modificar el contenido de los artículos. Sin embargo, evitará enviar todo el proyecto en un solo paquete para abrir una negociación en capítulos. Así apuntan a lograr el objetivo antes del 25 de mayo, fecha autoimpuesta para el llamado "Pacto de Mayo". Para conseguirlo, el presidente delegó en tres funcionarios del Ejecutivo los diálogos con los gobernadores. Aún con el capítulo incierto, Milei recuperó oxígeno mientras mira de reojo a la Corte Suprema por el DNU que aún está en vigencia, dado que el Congreso no lo aprobó ni lo rechazó.



Los encargados de llegar a un buen puerto serán el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, el ministro del Interior, Guillermo Francos y el ministro de Hacienda, Luis Caputo. En ese sentido, las reuniones entre los tres ya comenzaron para afinar el lápiz del Presupuesto y lograr el apoyo del Congreso a cambio de cuestiones fiscales y de giro de fondos por parte del Tesoro Nacional. Ese tridente será el que reciba a los gobernadores este viernes 8 de marzo en Casa Rosada.

Tanto el Gobierno como los mandatarios provinciales evitan hablar de un "toma y daca", pero lo cierto es que todos aguardan la primera reunión para hablar de plata. Fue el titular de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert quien confirmó que el articulado será el mismo, pero buscarán darle un avance en partes.

La comunión de Javier Milei y el círculo rojo, detrás del Pacto de Mayo

Los gobernadores, entre las necesidades y la posibilidad de negociar

"Si están dispuestos a hacer modificaciones va a salir", dijo este domingo el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. "Si no, ¿por qué el que votó de una manera votaría distinto si no hay cambios, a ver díganmelo", agregó en diálogo con Opinión Pública (Canal 9).

Del lado oficialista, lo cruzó el propio Francos en radio Splendid: "No me parece positiva la posición del gobernador de Córdoba. Hay que ir con ánimos de buscar puntos de acuerdo y de coincidencia", sostuvo el ministro del Interior.



Según pudo saber PERFIL la idea que tiene el Gobierno nacional es comenzar a negociar distintas situaciones económicas que apremian a mandatarios provinciales para lograr torcer la idea de los díscolos aunque confían en que ahora la situación será distinta. "Tenemos más tiempo para negociar. Ellos ya saben de que se trata la ley. Vamos a tener que ser más abarcativos. No tenemos problema en sumar o quitar algunas cuestiones clave. Pero la ley es necesaria para seguir el plan económico", reconoció un funcionario de Casa Rosada ante este portal.

"Tenemos un norte claro. Antes de junio vamos a mostrar los primeros resultados contra la inflación. Y la orden de Milei es clara: todo se audita. Donde no hay papeles claros se corta. Y es lo que estamos haciendo", agregó la misma fuente.

"No hacemos más pronósticos"

Ante la nueva idea de buscar una aprobación de la misma ley pero con este escenario, ¿está más cerca el resultado positivo para el oficialismo? Un funcionario de Hacienda lo negó ante PERFIL: "Teníamos todo listo para que salga y se vino abajo. No hacemos más pronósticos. Veremos el nuevo panorama cuando nos vayamos juntando con cada uno de ellos".

Del otro lado, una de las frases más fuertes fue la del gobernador de Chubut, Nacho Torres: "En términos personales, soy un ser humano y es muy difícil a veces pasar la página cuando hemos sido tan agredidos".

Sin embargo, el chubutense celebró la convocatoria al Pacto de Mayo y aseguró que asistirá a la reunión previa en Casa Rosada: "Como dirigente tengo la responsabilidad de poner lo importante sobre cualquier cosa", reflexionó. Antes, el 7 de marzo, espera que el presidente participe de la reunión de gobernadores que se realizará en Puerto Madryn.

