Fuego cruzado: Karina respalda a Menem, Caputo no se va y la Mesa Política sin fecha de reunión

El dispositivo político del Gobierno se reciente, justo cuando la Casa Rosada pretende acelerar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados para avanzar en un paquete de reformas y leyes que le permita obtener oxígeno, sobre todo en materia de la agenda pública.

La reunión de la Mesa Política que estaba prevista ayer lunes, ante la inminencia de las sesiones convocadas para este miércoles de 20 mayo en Diputados, fue suspendida luego de la guerra abierta que los bandos libertarios (el que responde a Martín Menem y el que responde a Santiago Caputo) protagonizaran a partir del sábado en las redes sociales y a través de los medios.

El próximo encuentro no tiene fecha, y se dilata hasta nuevo aviso.

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Santiago Caputo y Martín Menem, en guerra: la pelea en redes suma filtraciones y tensión en el Gobierno

Uno de los datos más importantes es que el ámbito de diálogo interno en el Gobierno para definir el rumbo de la agenda legislativa quedó duramente debilitado en medio de un clima difícil de convivencia interno.

“Es un round más de un interna que es pública”, sostuvieron del lado de Menem, intentando bajarle el tono a la polémica, aunque reconocen que el episodio no es inocuo para el titular de la Cámara de Diputados quien podría perder posicionamiento en el “universo termo digital”.

El otro dato (más importante que el primero incluso) es que el presidente Javier Milei, sigue sin ordenar la tropa interna y deja que los dos bandos se disparen con munición gruesa, ya no solo puertas adentro del Gobierno sino también en el ámbito de las redes sociales, es decir, abiertamente.

“Eso se debería resolver puertas adentro”, sostuvo una voz cercana al Presidente ante este medio. Pero claro está, no es lo que sucede. El jefe de Estado, no ha dado un solo movimiento en esa dirección. Incluso, ha invertido buena parte de sus últimos días a las disertaciones económicas.

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En tanto Karina Milei habla a diario con el titular de la Cámara baja. “Karina respalda a Martín 100%”, explicaron en Casa Rosada.

Ayer, el asesor Caputo lanzó un posteo en el que ratificó que no dará un paso al costado. “Llegue acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga”. Lanzó desafiante y fiel a su estilo.

Por su parte este martes, Agustín Romo, del sector de Caputo lanzó: “Lo que está muerto no puede morir jamás”, un mensaje en clave de la serie GOT (Game of Thrones), que señala que “podrán matar a un hombre pero no una idea”.

A la Mesa Política (que no tiene fecha próxima para la reunión) la integran además de Menem y Caputo, Karina Milei, Manuel Adorni, Diego Santillo, Luis “Toto” Caputo, Patricia Bullrich e Ignacio Devitt.

PV/fl