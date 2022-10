El legislador porteño Roberto García Moritán quedó nuevamente en el ojo de la tormenta luego de sus apreciaciones sobre la última dictadura cívico militar que tiño de sangre la historia argentina.

"Nosotros repudiamos el terrorismo de Estado como cualquier forma de violencia" y “estoy de acuerdo con la simbología del 30 mil si es un consenso de todos los argentinos” fueron dos de las frases que el empresario gastronómico dio este martes sobre el gobierno de facto que gestionó el país entre 1976 y 1983.

Todo surgió a partir de la pregunta de la periodista Romina Manguel en el programa No dejes para mañana en Radio Con Vos, donde le consultó a Moritán por qué había votado en contra de dos proyectos que recordaban el aniversario del 24 de marzo del '76, punto de partida del terrorismo de estado. En aquel momento, el legislador dijo: "Le debemos fidelidad a nuestros votantes desde Republicanos Unidos y también votamos en contra”.

Este martes le consultaron si su discurso no estaba performado por la "teoría de los dos demonios", un concepto que pone en un mismo grado de violencia al terrorismo de estado y a los ataques de las organizaciones guerrilleras. "Hay maneras de contar la historia que pueden reconocer que del otro lado hubo víctimas y dolor también", dijo en primera medida.

Luego amplió: "Alguna víctima de alguna bomba, por ejemplo, no estoy hablando de los militares que torturaron sino de los civiles que han sufrido consecuencias".

También se refirió al número de 30.000 desaparecidos, recurrentemente discutido y sostenido, sobre todo, a partir del informe "Nunca Más" de la Comisión para la Desaparición de Personas (CONADEP), que habla de 8.960 argentinos y argentinas que fueron víctimas de la dictadura.

"Si alguno no llega a estar de acuerdo o no quiere reconocer que fueron 30 mil porque es un jurista de los datos y prefiere hablar en datos concretos, no por eso es un tipo que avala el genocidio de Estado", expresó el integrante de Republicanos Unidos, partido que se referencia en Ricardo López Murphy y se encuentra formando parte de Juntos por el Cambio.

Luego de hacer equilibrio sobre el número de desaparecidos, agregó que "se ha generado lucro sobre el dolor" porque "hay una estructura grande que se sigue beneficiando con esto". "Hay que terminar con este negocio”, concluyó.

GI/fl