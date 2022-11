Una denuncia reciente definida como “un grosero acto de discriminación” involucró al Gobierno nacional tras la renovación de la cúpula de superintendentes de la Policía Federal. Como resultado de estos cambios, no habrá personal femenino en la primera plana de la fuerza que dirige el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. Frente a esto, la primera oficial trans de la Policía Federal, Analía Pasantino, quien fue desplazada, arremetió contra la gestión "que se llena la boca hablando de todes y pone la banderita de la diversidad".

“Me veo en la obligación de confirmar la noticia ‘El Kirchnerismo me volvió a echar de la Policía Federal”, explicó Pasantino, removida de su cargo luego de las modificaciones que fueron oficializadas en la Orden del Día Interna (ODI) de la fuerza número 210.

Analía Pasantino acusó al kirchnerismo. FOTO: Twitter @AnaPasantino

Analía Pasantino: "El Kirchnerismo me volvió a echar de la Policía Federal"

“En un grosero acto de discriminación y estando en el primer lugar para el ascenso arbitrariamente me lo niegan y me pasan a disponibilidad. Gracias Cristina. Gracias Aníbal y claro Gracias Alberto por demostrar la basura que son y lo poco que les interesan los DDHH”, expuso en Twitter la ex comisaria trans, que se desempeñó 34 años en la fuerza.

En el año 2008, cuando Pasantino tomó la firme determinación de cambiar de género masculino a femenino, fue desplazada de la fuerza, que la consideró “irrecuperable” para ejercer la función policial.

Tuvo que esperar hasta el año 2017, cuando se reincorporó en la Policía durante la gestión de Patricia Bullrich en la cartera de Seguridad de la Nación. En aquel entonces, se anunció su ascenso al grado de subcomisaria, habiendo tenido el privilegio de ser nombrada la “primera oficial jefa trans del país".

La respuesta del Gobierno a la acusación de la primera oficial trans del país

Por el momento, el Gobierno se limitó a mencionar que en la Policía Federal ascendieron a 14 mujeres en el transcurso del año, por lo cual desestimaron los dichos de la ex integrante de la fuerza.

Consultados por La Nación, las autoridades del Ministerio de Seguridad se desentendieron de la acusación y justificaron la iniciativa tras alegar que Pasantino es abogada, mientras que “el cargo al que aspiraba, en el área de comunicación, requiere a ingenieros”.

