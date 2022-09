El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que a pesar de las críticas de un sector de La Cámpora, mantendrá en el cargo a la cúpula de la Policía Federal, después del intento de magnicidio que sufriera la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fiel a su estilo, advirtió que "los saco re mil cagando si me llegan a decir algo".

"No es justo", definió el ministro sobre la consulta de remover de sus cargos a los jefes de las fuerzas de seguridad. Lo que al sector que representa Máximo Kirchner no le cierra es que el jefe de la Policía estuviera en fuera del país -en una cumbre de Interpol en Singapur- en el momento del atentado, y que no apurara el regreso. “Me llamó para preguntarme si se volvía y le dije que no, porque nosotros el tema lo podíamos dominar y porque lo que él iba a hacer con Interpol para nosotros es fundamental”, confirmó Fernández

El titular de la cartera de Seguridad se lo dijo a los periodistas que viajaron a Nueva York, Estados Unidos, a cubrir la agenda del presidente Alberto Fernández en la Asamblea General de la ONU. Aníbal fue convocado por la comitiva del mandatario y utilizó la ocasión para concretar audiencias que estaban previstas con Homeland Security, la Policía de Nueva York, el FBI y la DEA.

Aníbal Fernández dijo que en el operativo de custodia de Cristina Kirchner "no falló nada"

Finalmente, aclaró que se reunió con la vicepresidenta y que “charlamos temita por temita y coincidimos casi en todo, por no decirte en todo” De esta manera, confió en que Cristina no responsabiliza a sus custodios por el hecho.

"No tengo nada que me haga pensar que no", respondió el funcionario cuando se le consultó si a raíz del ataque el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández, debería seguir en su cargo.

Macri es "irrespetuoso"

Fernández, consideró que el exmandatario Mauricio Macri es "irrespetuoso" por manifestar que los atacantes eran unos "loquitos sueltos". "Además de poco serio", agregó.

En diálogo con los medios que siguen la comitiva, entre ellos Télam, Fernández respondió con un planteo propio de su estilo a los cuestionamientos internos sobre el accionar de la Policía Federal: "¿Qué pueden saber? Si acá cualquiera opina".

Aníbal Fernández sobre el ataque a Cristina Kirchner: "Es imperioso buscar la plata"

Consultado sobre la vinculación del abogado Gastón Marano, que patrocina al detenido Gabriel Nicolás Carrizo, con el PRO, el funcionario dijo que si bien "la defensa es sagrada", en esta causa "aparecen personajes que, por la estatura de trabajo en otros casos, cobran un dinero que no se puede pagar con los copitos de azúcar".

Reuniones con la CIA, FBI y la DEA para afianzar agenda de seguridad

Fernández se reunió con cuatro organismos de seguridad de Estados Unidos para afianzar la agenda que la cartera a su cargo viene llevando adelante desde que asumiera el cargo el año pasado, como parte de las actividades de la comitiva argentina en Nueva York en el marco de la 77° Asamblea General de la ONU.

El ministro de Seguridad se sumó a la comitiva del presidente Alberto Fernández para concretar el lunes último las audiencias con Homeland Security, la Policía de Nueva York, el FBI y la DEA, que habían quedado pospuestas en julio, cuando el viaje del presidente Alberto Fernández se suspendió por el cuadro de coronavirus del mandatario de Estados Unidos, Joe Biden.

Aníbal Fernández fue ratificado en su cargo y sostuvo que la Policía "no manipuló" el teléfono de Sabag Montiel

"Sentarse a hablar con todas las embajadas implicaba también Estados Unidos, así como también con la Unión Europea, que de hecho así comenzamos a trabajar lo que culminó en la creación del Comité Latinoamericano de Seguridad Interior", destacó Fernández.

En las reuniones con los organismo y agencias de seguridad se analizaron líneas de acción para la prevención de los delitos de narcotráfico, trata de personas, tráfico de armas, ciberdelito y lavado de dinero, a los que también se agregaron los delitos de género y medioambientales.

JD / MCP