Habilitan el 100% de aforo en estadios desde el día que juegan Argentina-Brasil

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer que desde el 16 de noviembre, día que juega la selección argentina de fútbol contra Brasil, no habrá más aforo para eventos deportivos al aire libre. Es decir, se permitirá un 100% de asistencia. Sí se solicitará que los concurrentes tengan, al menos, una dosis de vacuna contra el covid-19.

Vizzotti confirmó que la variante Delta es la que más circula en la Ciudad y provincia de Buenos Aires (ver aparte) y que por ello “es esperable que tengamos un aumento del número de casos”, aunque el mes de octubre fue el que menos casos registrados hubo.

No obstante, destacó que la forma de monitorear hoy los casos gira en torno a internaciones y ocupación de terapias intensivas más que en cantidad de casos. “Lo hemos dicho desde agosto, en el marco del cambio de los indicadores. Hemos cambiado el indicador de monitorear el número de casos, por monitorear el aumento del número de internaciones en unidades de terapia intensiva y la tensión del sistema de salud”, aseguró, y agregó: “El objetivo de la vacunación no es interrumpir que haya casos, sino que no se tense el sistema de salud y prevenir las hospitalizaciones y muertes”. En esa línea explicó que “es esperable que tengamos un aumento de casos por múltiples motivos”. “Recién ahora estamos teniendo el aumento de la variante delta. Por otro lado, un aumento muy importante de la movilidad de las personas. Eso hace que sea muy esperable que aumenten los casos. Lo que no esperamos es que eso se traduzca en un aumento de muertes o internaciones. En los aglomerados urbanos es donde está más presente la variante delta aunque a nivel país sea del 60%”, consideró.

Asimismo, la ministra celebró la recomendación del Consejo de la Unión Europea (UE) de eliminar las restricciones para los viajes desde Argentina a los países miembros tras reunirse con embajadores de esa comunidad, y la funcionaria destacó que se trata de un hecho que “demuestra que la situación epidemiológica” del país “es muy buena”.

“Que la Unión Europea haya puesto a Argentina en la ‘lista blanca’ es importantísimo”, destacó sobre la recomendación, sujeta a la definición de cada estado miembro.

En ese sentido, afirmó que la decisión “muestra que nuestra situación epidemiológica es muy buena, al igual que el avance del plan de vacunación en un país de ingresos medios que ha tenido dificultades en el acceso a las vacunas”.

Detectan la variante Delta en el 84% de los casos

La variante Delta de coronavirus se encontró en el 84,6% de las muestras analizadas durante la segunda quincena de octubre de la Ciudad de Buenos Aires y en el 83,3% de las del conurbano bonaerense, según el informe difundido este viernes por el Proyecto Argentino Interinstitucional de genómica de SARS-CoV-2 (PAIS).

Las provincias que le siguen son Neuquén, con una prevalencia de Delta del 41% en las muestras; Santa Fe, con 21%, y Córdoba, con 10%; mientras en Chaco, por ejemplo, no se detectó.

“Este informe refleja la heterogeneidad que tienen aún la prevalencia de la variante Delta en el país, en una suerte de bisagra o transición que a mediano plazo será dominancia en todo el territorio”, señaló a Télam Humberto Debat, virólogo e integrante de Proyecto PAIS.

“La dominancia de Delta llega con una altísima pre inmunidad en la población (tanto por vacunación como por contacto previo de la población con el virus) por lo que el cambio de tendencia en el paisaje epidemiológico probablemente no se refleje en el sistema de salud. Algo totalmente distinto a lo que fue la terrible segunda ola”, sostuvo Debat para relativizar el impacto que podría tener.