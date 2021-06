El jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta se vacunó contra el Covid-19, enfermedad que contrajo en enero pasado. El referente del PRO, de 55 años, se inmunizó en el vacunatorio de la Usina del Arte (La Boca), semanas después de que la Ciudad de Buenos Aires habilitara el empadronamiento de personas de 55 a 59 años. Según contaron desde el gobierno de la Ciudad, el jefe de gobierno se inmunizó con una dosis de la vacuna AstraZeneca.

"Llegó el día: me vacuné contra el COVID-19. Siempre dije que iba a hacerlo cuando me correspondiera y, como tengo 55 años y no tengo factores de riesgo, me tocó ahora. Por eso, hace unos días me empadroné y hoy vine al vacunatorio de la Usina del Arte", escribió Horacio Rodríguez Larreta en su cuenta de Twitter, donde comunicó la novedad.

Como se recordará, el martes pasado ya había sido vacunado el ministro de Salud, Fernán Quirós.

"La vacuna es la esperanza de volver a encontrarnos y abrazarnos. De volver a trabajar y retomar nuestros proyectos. La vacuna es futuro", comentó el jefe de Gobierno porteño.

En su último post del hilo de tuits, Roriguez Larreta destacó la atención de los profesionales que lo atendieron y agradeció al equipo de salud que lo inmunizó. "Me vacuno por mi, por mi familia y por el esfuerzo que hicimos para llegar hasta acá. Vacunarse es cuidarnos

El anuncio se da luego de semanas de disputas entre el oficialismo y la oposición por las demoras en la campaña de vacunación. La discusión tuvo su cénit este martes, cuando representantes de los laboratorios Pfizer y Richmond respondieron preguntas ante el Congreso, luego de que Juntos por el Cambio tomara como bandera la denuncia por supuestos negociados y tardanzas en el acuerdo con el laboratorio estadounidense.