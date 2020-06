Larreta sobre Kicillof: "Los datos que dio son reales, tenemos que administrarlos"

La conferencia del jueves que lideró Alberto Fernández, donde se anunció la séptima etapa de la cuarentena, tuvo particularidades en los discursos. Mientras que el Presidente se encargó de justificar la extensión del aislamiento con gráficos que se ponían durante la transmisión, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta habló con tono paternalista hacia los habitantes de la ciudad de Buenos Aires.

Por su parte, el gobernador de la provincia, Axel Kicillof fue quien más tiempo ocupó y con un discurso que, por momentos, fue beligerante, brindó información del Área Metropolitana de Buenos Aires y realizó algunas comparaciones entre la ciudad y la provincia para explicar los motivos de las distintas decisiones que tomaron él y Larreta.

La referencia y comparación entre los distritos llevó a Kicillof a plantear los test que hicieron la provincia y la ciudad y hasta destacó la cantidad de casos en los barrios populares para dejar en claro su mensaje: "En CABA, son 4286 casos en barrios populares, en la provincia 1295".

La nueva distancia social entre Alberto, Larreta y Kicillof





Este viernes, entrevistado en Buenos Días América, Larreta evitó entrar en una polémica con el mandatario bonaerense y consideró que "no hay que enojarse con los datos, hay que administrarlos". "En el AMBA, la división CABA y provincia es muy relativa. El virus no es que frena en la General Paz de un lado o del otro. Es todo un continuo. Ésta es un área metropolitana de 13 millones de personas. Obvio no es lo mismo en CABA. Tenés el nivel de densidad más alto de Argentina. Ahí, el riesgo de contagio es mayor. Tenés lugares del conurbano más abiertos y otros más densos", planteó.

Le pregunté a Larreta sobre los datos y el discurso de Kicillof. Esto me respondió en @BDAprograma pic.twitter.com/kcTZ5MXkjC — Ramón Indart (@rindart) June 5, 2020



Luego, sobre la información brindada por Kicillof, manifestó: "La verdad es que los datos que dio son los datos de la realidad, uno no va a enojarse con los datos. Hay que administrarlos y trabajar en conjunto, no es que me sorprendió. Los datos son los datos".

Volver atrás. Más temprano, en conferencia de prensa, Larreta anunció, junto a otros funcionarios porteños, las nuevas medidas en el marco de la cuarentena. El jefe de Gobierno se mostró cauteloso al explicar que estas nuevas actualizaciones podrían modificarse dependiendo de cómo evolucionen los casos de COVID-19: "Es probable que tengamos avances y retrocesos en esta nueva etapa porque nadie, a ciencia cierta, nos puede decir cuántos contagios vamos a tener la semana que viene". "Nos puede pasar, como se dijo ayer, lo mismo que a Israel y Suecia, que tuvieron que volver para atrás", agregó.

RI CP