Hugo Sigman declaró por las vacunas del Covid-19, negó irregularidades y pidió su sobreseimiento

El empresario farmacéutico Hugo Sigman formalizó este jueves su declaración indagatoria ante el juez Ariel Lijo mediante la presentación de un descargo por escrito. En el documento, el titular del grupo INSUD Pharma rechazó por completo las imputaciones en su contra por la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la gestión de Alberto Fernández y solicitó su sobreseimiento definitivo de la causa.

La investigación judicial indaga si el Estado nacional priorizó las negociaciones con firmas vinculadas al empresario, como AstraZeneca y Sinopharm, en detrimento de la adquisición de las dosis desarrolladas por la compañía estadounidense Pfizer. Ante este planteo, Sigman argumentó que los hechos bajo análisis ocurrieron en un "contexto excepcional", determinado por una escasez mundial tanto de vacunas como de insumos médicos.

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En el texto presentado de forma virtual, el empresario detalló el rol específico de sus firmas. Sobre AstraZeneca, explicó que la compañía lo contrató para que el laboratorio Mabxience fabricara el principio activo destinado a América Latina. Según expuso, la decisión respondió a que la empresa de origen británico no contaba con plantas propias para realizar esa tarea de producción.

En relación con la vacuna Sinopharm, Sigman precisó que el vínculo con el laboratorio Elea Phoenix fue "exclusivamente técnico" y se limitó a la participación en los ensayos clínicos. En ambos escenarios, dejó constancia de que sus empresas no intervinieron en la adjudicación ni en la comercialización de las dosis, y negó haber obtenido beneficios económicos por la cantidad de vacunas compradas por el Estado argentino.

El escrito también abordó los motivos detrás de la prolongada demora en el acuerdo con Pfizer. Sigman atribuyó esa situación a las "condiciones jurídicas" requeridas por el laboratorio norteamericano y al "marco normativo" que había sancionado el Congreso, descartando la hipótesis de que el Gobierno hubiera frenado las negociaciones para exigir la inclusión de un socio local.

La pandemia del covid-19 no ha tenido lugar

Vínculos con ex funcionarios

Otro de los ejes de la causa se centra en la figura de tráfico de influencias. La Justicia investiga los nexos del empresario con quienes tomaban las decisiones en el Ministerio de Salud, específicamente con los exministros Ginés González García y Carla Vizzotti, además del vínculo con el infectólogo Pedro Cahn.

Al referirse a este punto, el titular del grupo INSUD Pharma reconoció la relación que mantenía con los profesionales mencionados. Sin embargo, argumentó en su escrito que la existencia de esos vínculos "no demuestra la existencia de una maniobra ilícita" ni comprueba un direccionamiento en la política sanitaria.

Con la presentación de este descargo, la defensa completó la declaración requerida por el magistrado. Ahora, el juzgado deberá evaluar los argumentos expuestos en el texto para determinar si hace lugar al pedido de sobreseimiento solicitado por el empresario o si avanza con los próximos pasos procesales de la investigación.

TC/MSS