Hugo Sigman y su vínculo con Wado de Pedro: "Tiene una calidad humana notable"

En el marco del revuelo en el gobierno nacional, por las renuncias de varios funcionarios cercanos a Cristina Kirchner, encabezados por Eduardo "Wado" de Pedro, hubo coincidencia de varias personalidades en torno a que se trata de un buen funcionario, algo reconocido por el oficialismo pero también por la oposición.

Una de las personas que siempre tuvo en alta consideración al ministro que presentó su renuncia, es el empresario Hugo Sigman. Entrevistado por Jorge Fontevecchia, el empresario , había destacado su vínculo con "Wado", como se lo conoce familiarmente, el primero de los ministros que presentaron su carta de renuncia al presidente Alberto Fernández tras la dura derrota en las PASO del domingo pasado. "Tiene una calidad humana notable", dijo el empresario sobre el referente de La Cámpora en una extensa entrevista.

Según contó Sigman, su vínculo con el -todavía- ministro del Interior viene de larga data, considerando que De Pedro fue compañero de su hijo Lucas cuando ambos militaban en una organización estudiantil.

"A Wado lo aprecio mucho. Es una persona que pese a haber sufrido la pérdida de sus padres, no es resentida: tiene una calidad humana notable y la intención de unir lo que no es fácil de reunir", relató el multifacético empresario al ser entrevistado por Jorge Fontevecchia en el ciclo Periodismo Puro.

En tanto, Sigman subrayó que pese a que De Pedro es una persona "compleja" por su historia personal, es "sobre todo una buena persona" que cree en la política como medio para cambiar la realidad. También comentó que "había cultivado una relación con él a partir del afecto, de la empatía con su historia: alguien que era joven y tenía una historia compleja".

"Motiva la presente poner a su disposición mi renuncia al cargo de Ministro del Interior de la Nación con el que he sido honrado desde el 10 de diciembre de 2019", dijo Wado de Pedro en un comunicado este 15 de septiembre.

"(De Pedro) Cree en la política. Está convencido de que muchas veces las diferencias son menos cruciales de lo que parece. De todos los miembros de La Cámpora es el único que conozco", manifestó el psiquiatra y empresario farmacéutico que también fundó Grupo Insud, una empresa internacional dedicada a los agronegocios y la cultura.

En este sentido, fue este mismo "vínculo de afecto" lo que acercó al multimillonario al presidente Alberto Fernández, con quien en ese entonces no tenía relación, ni siquiera el teléfono. De hecho, en diálogo con Fontevecchia, Sigman afirmó no tener diálogo "ni frecuente ni histórico" con el entonces Presidente electo, pero destacó que le parecía ser "una persona que cree en la economía de mercado, que la riqueza depende de la existencia de empresas".

Este puente entre el fundador de la empresa que produce la vacuna argentina de Oxford contra el coronavirus y el presidente Fernández a su vez motivó otras conexiones entre el Gobierno y el sector empresarial, tal como el encuentro del Presidente con Marcos Galperin, fundador de Mercadolibre.

"Wado2 De Pedro, el facilitador del encuentro entre Alberto Fernández y Marcos Galperin

Galperin, un asiduo defensor de la gestión del expresidente Mauricio Macri en el Ejecutivo, hacia fines de 2019 le había manifestado a su homólogo Sigman su temor frente a la ideología del nuevo gobierno (Frente de Todos), temiendo un escenario "antiempresa" o que favoreciera las expropiaciones, en vistas del fantasma de Venezuela. Además, señaló que comparten un grupo de WhatsApp llamado "Nuestra voz" que reúne a más de 200 empresarios.

"Lo llamé a Wado y le dije esto que te estoy contando a vos. Al rato, me llamó él y me dijo: ‘Estoy aquí con Alberto. Está encantando de tener un encuentro con Marcos Galperin", comentó Sigman, quien consideró que De Pedro "es sobretodo buena gente", algo que va más allá de su ideología, al igual que su amigo personal Juan Manzur, el ex ministro de Salud kirchnerista y actual gobernador de Tucumán.

En caso de que el Presidente aceptar la renuncia de Wado de Pedro, actual ministro del Interior, Sigman, quien podría considerarse como el canciller implícito de la Argentina considerando sus amistades y vínculos con políticos de numerosos países del mundo, se quedaría sin su amigo personal en el Gobierno.

