Inédito: en Bandera, ciudad santiagueña, se presentó un solo candidato a intendente

Un curioso escenario se plantea en Bandera, una ciudad situada a 270 km al sur de Santiago del Estero, en el límite con Santa Fe: se presentó un solo candidato a intendente para las elecciones del 2 de agosto y el dilema es si debe consagrarse al candidato o si, igualmente deben habilitarse las urnas para la elección.

En Santiago del Estero se celebrarán elecciones municipales en 25 de las 28 ciudades, en las que se elegirán intendente y concejales en 5 municipios de primera categoría, 4 de segunda y 16 de tercera categoría. En los de primera se elegirán 12 concejales titulares y suplentes; en las comunas de segunda categoría se votará para intendente, nueve concejales titulares y nueve suplentes; en las de tercera, jefe comunal y seis concejales titulares y suplentes.

Lo curioso es que en el cierre de presentación de listas se planteó un escenario inédito. Jairo Colaneri, intendente en ejercicio de Bandera, que milita en el Frente Encuentro Cívico gobernante en la provincia, fue el único candidato inscripto para competir por la intendencia.

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Bandera es una ciudad con fuerte actividad agrícola ganadera ubicada en el sudeste de Santiago, cabecera del Departamento Belgrano. Dista a 272 km de la capital provincial, se encuentra sobre la Ruta Nacional 98 y su población ronda los 7.000 a 10.000 habitantes. Ubicada muy cerca del límite con la provincia de Santa Fe, esta localidad es el motor productivo de una zona que abarca aproximadamente 400.000 hectáreas.

Lo cierto es que algunos allegados al Frente Cívico están analizando la situación. “No hay un antecedente similar; el Código Electoral no prevé que, en caso de haber un solo candidato, se lo proclame. La Constitución de Santiago del Estero establece que el Intendente es elegido directamente por el electorado de cada municipio, a simple pluralidad de sufragios, por un período de cuatro años. Esa cláusula es decisiva: la elección del Intendente requiere un pronunciamiento del cuerpo electoral municipal.

La expresión “simple pluralidad de sufragios” significa que resulta electo quien obtiene mayor cantidad de votos válidos afirmativos para la categoría, sin exigencia de mayoría absoluta ni segunda vuelta. Pero esa fórmula presupone un escrutinio. No autoriza a reemplazar la elección por una declaración administrativa previa, analizan algunos abogados de los partidos políticos locales.

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Dicho de otro modo: aun si hay un solo candidato, el sistema debe determinar cuántos votos obtiene, cuántos votos en blanco existen, si hubo votos nulos, si el acto fue válido, si hubo impugnaciones y si corresponde proclamarlo. La proclamación no deriva de la soledad de la candidatura, sino del resultado electoral válido.

Por otro lado, el Tribunal Electoral todavía no se ha expedido al respecto, pero, como también se vota para concejales, “se van a tener que habilitar las mesas”. Hay muchas preguntas sobre este tema, pero se hace mucho hincapié en que se deben habilitar las mesas para votar. “Puede suceder que haya gente que vote en blanco, por estar en desacuerdo con el candidato que se presenta”.

Por lo pronto, en Bandera los habitantes ya se preparan para votar elegir concejales, en donde sí habrá competencia entre La Libertad Avanza y el Frente Encuentro Cívico, que gobierna esta ciudad.

ML