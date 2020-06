Durán Barba usó a Tinelli como ejemplo de los que adularon a Macri y luego lo criticaron

El principal asesor político de Mauricio Macri durante su gestión, Jaime Duran Barba, defendió al ex presidente luego de las críticas por supuesto espionaje ilegal y apuntó contra el conductor Marcelo Tinelli: "Mucha gente que ahora dice barbaridades contra Macri era muy obsecuente con él".

"No creo que esas prácticas hayan ocurrido. Al único que atacan es al expresidente", aseguró sobre la denuncia de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Al ser consultado sobre la crítica de Tinelli, manifestó: "Lo de Tinelli se inscribe en una costumbre que hay de personas que adulan siempre al presidente y calumnian o atacan al ex presidente. Así es la gente en el mundo, son desleales, les gusta hacer leña del árbol caído".

"Yo les hablo como alguien que estuvo cercano a Mauricio, y pude ver mucha gente de la que ahora dice barbaridades contra Macri que era muy obsecuente con él: Estos señores que adulan al presidente Fernández, van a hacer lo mismo si es que gana un enemigo suyo para conseguir alguna ventaja", agregó entrevistado por La Nación+.

El fuerte mensaje de Marcelo Tinelli por la denuncia de espionaje ilegal

El consultor ecuatoriano también criticó las declaraciones de Dady Brieva, quien dijo "seamos Venezuela ahora". "Leer el reportaje de la revista Newsweek sobre la situación de Venezuela hace que una declaración como la de Dady sea una locura. Según reportaje que hizo la revista, en ningún hospital de Venezuela se encuentran con agua desde hace más de tres semanas. El hospital más rico de Caracas no tiene ambulancia, no tiene cuidados intensivos, o sea, lo que va a haber ahí es una mortandad por la ineptitud de los militares que gobernaron ese país. Lo saquearon y están llegando al ridículo más grande, peleando con los Estados Unidos para que permita que petroleros iraníes lleven petróleo a uno de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep), como que fue Venezuela. El Gobierno venezolano ha sido el símbolo de la ineptitud total desde hace años y ahora con la pandemia se ha visto más. Pensar en irse a Venezuela me parece una chifladura" , explicó.

En esa línea, también apuntó contra la propuesta de la diputada Fernanda Vallejos que propuso que las empresas que reciben la ayuda del Estado le den participación accionaría al Estado por su aporte. "Es un disparate estatizar a las empresas y perseguir a los ricos. Me parece un mensaje civilizado y racional. Hay que dejar de ser tan tercermundista como son algunos políticos en la Argentina. No se trata de perseguir a los demás".

Asimismo, Duran Barba dijo que "en la Argentina la Justicia es un poder independiente que busca sus propios fines y es leal a quien quiere serlo según los vientos de la política van en una u otra dirección".

Jaime Duran Barba: "Con esta pandemia se desnudaron los líderes mesiánicos"

En cuanto a los responsables de comandar la pandemia, aseguró que esa obligación pesa en "el presidente Fernández, el Gobierno de la Ciudad -con Horacio Rodríguez Larreta-, y el gobernador Axel Kicillof. Los otros políticos, a menos que tengan algo positivo que aportar, no pueden hacer nada. Hay que esperar que esta catástrofe pase para hacer política".

"Después de la pandemia va a surgir un nuevo mundo, distinto, complicado; y pensar quiénes pueden ser candidatos o no, me parece una pérdida de tiempo. Es necesario que todos los que tenemos un grado de influencia, porque pensamos y escribimos, debemos tratar de que se cree un clima positivo en el que así como enfrentaron muy bien la pandemia, tratemos lo que decía Fernández, una Argentina más rica", concluyó.

