En medio de una caravana rodeada de seguidores y con megáfono en mano, Javier Milei llegó hoy a la capital de la provincia de Mendoza con el objetivo de reforzar su presencia electoral antes de las elecciones del 26 de octubre. Pocos minutos después de su arribo al hotel Sheraton, fue recibido por decenas de militantes con banderas violetas, cánticos y consignas.

Milei estuvo acompañado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro y candidato Luis Petri, además de su hermana, Karina. Tras llegar al lugar, emprendió una caminata por la Peatonal Sarmiento y calles del microcentro, escoltado por un operativo de seguridad que movilizó cerca de 500 efectivos.

La agenda comenzó temprano en el sur provincial: en San Rafael, Milei participó del "Almuerzo de las Fuerzas Vivas" ante un auditorio en su mayoría empresarial y político, donde arengó contra el modelo vigente y presentó a Mendoza como “una muestra del país que queremos”. En ese acto, el gobernador Cornejo lo respaldó públicamente, elogiando su plan económico y marcando un contraste con la gestión local de los hermanos Félix, que gobiernan San Rafael desde hace décadas.

Mientras avanzaba en su caminata por el centro mendocino, se entremezclaban respaldos y rechazos: simpatizantes acompañaron el paso del gobernador y del ministro Petri con aplausos, y también hubo cruces contrapuestos en las calles, con manifestantes que coreaban consignas como “la patria no se vende” y “fuera Milei”. El mandatario, por su parte, respondió con arengas directas y una firme defensa de sus propuestas, sin esquivar mención crítica al kirchnerismo ni al rol del Estado en la economía.

“Quiero darles las gracias por tanto afecto y por acompañarnos con tantas ganas. Es importante que tomemos conciencia porque estamos en un momento bisagra de la historia argentina. El momento de elegir si queremos seguir por el camino en el que baja la inflación, en que caiga la pobreza, que caiga la indigencia, que el salario sea más alto, que haya seguridad, o volver al modelo comunista del pasado que nos hundió”, expresó el Presidente a sus seguidores. Luego reiteró una de sus frases predilectas de sus últimas apariciones públicas: "Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen, porque el esfuerzo esta vez vale la pena".

El operativo montado fue de alto impacto: además de los más de 500 agentes presentes en la capital, en San Rafael se desplegó una custodia militar previa para aislar el acto presidencial, con restricciones de acceso, bloqueos de cuadras y medios locales que denunciaron obstrucciones para cubrir el evento.

Para cerrar la tarde, Milei y su comitiva retomaron la caminata en la capital mendocina en un clima cargado de emoción, vigilancias y tensión social. La jornada busca acercarlo al electorado urbano y reactivar el terreno político en un punto donde la alianza entre LLA y el radicalismo local cree tener chances reales de ganar.

Alianzas, críticas y gestos políticos

La visita de Milei volvió a mostrar la fuerte sintonía con el gobernador Cornejo, quien aprovechó el almuerzo en San Rafael para reivindicar su gestión provincial, destacar la necesidad de cambios estructurales y pedir que el Congreso respalde el plan enviado por el Ejecutivo nacional. Llegó a afirmar que el momento era “una bisagra en la cultura política nacional”, en la que se define si el país sigue con “improvisación y demagogia”.

Al mismo tiempo, en San Rafael aumentaron las voces de alerta: gremios, sindicatos, agrupaciones universitarias y jubilados organizaron una manifestación de rechazo bajo consignas que denunciaban el modelo económico que propone Milei. La vicegobernadora local, Hebe Casado, advirtió días atrás que podían generarse altercados, responsabilizando al intendente Omar Félix por posibles acciones boicoteadoras.

En su discurso, el Presidente apeló a cuestiones locales: valaglorió a la cultura del vino como ejemplo de desarrollo privado, criticó la intervención estatal excesiva y advirtió que “lo que decidamos en las próximas elecciones tendrá impacto en las generaciones que nos siguen”. No pasó por alto el silencio respecto del intendente Félix, al quien omitió saludar en el acto,.

