El presidente Javier Milei compartió un breve resumen de su gestión hasta el momento a través de un llamativo video diseñado con un aura mundialista en el que se personificó como un jugador de fútbol, tanto arquero como defensor y delantero, al que se lo muestra gambeteando diferentes obstáculos, como problemas económicos y opositores.

El video animado de 2 minutos y 45 segundos, con inteligencia artificial, fue difundido en Instagram por el mandatario y los canales oficiales de La Libertad Avanza y luego replicado en X por el cineasta Santiago Oría, quien es conocido por acompañarlo y en la descripción añadió: "Los titánicos logros de este Gobierno son indiscutibles".

La animación fue lanzada a dos meses de que inicie el Campeonato de Fútbol Mundial, y en ella se ve a Milei personificado al estilo del animé japonés como un jugador de fútbol, con músculos marcados y vistiendo la camiseta de la Selección Argentina.

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"Señoras y señores, se retiran los 'kukas', dejan un déficit enorme y un estadio con mucho gasto. ¿Quién calienta para la Argentina? Es Javier, Javier Milei, se pone los guantes el número 1", se escucha en el relato mientras aparece el mandatario ocupando el rol de arquero, preparado para atajar la herencia del gobierno anterior.

Tras atajar lo que se definió como un penal en contra con un "remate inflacionario del 211% contra la Argentina" y una suba de la inflación, el relato agrega: "Todos decían que era imposible, increíble como la controla y trae estabilidad, sale jugando desde abajo, avanza por la derecha el genio de la libertad mundial".

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Acto seguido, el relator indica que "se le viene el monstruo del déficit a marcarlo" y continúa: "Milei aplasta el gasto público, déficit cero, en solo un mes, con La Libertad Avanza por la cancha, recorta por la derecha con superávit fiscal, la toca para atrás, baja los impuestos, el primer gobierno que baja impuestos, ¡nunca se vio algo así!".

"Ojo que lo atrapa el cepo que le dejaron puesto, ¡con su fuerza elimina el cepo sin crisis! De qué planeta viniste. Atención que le dejaron la ley de alquileres y la deroga muchachos. Sigue Milei, toma envión y crece, crece y crece, el más grande de todos los tiempos, volvemos a vender más de lo que compramos, dos años de superávit comercial, ¡y el mundo nos aplaude!", continúa el video.

Es válido mencionar que, por momentos, la voz del relator toma pasajes del histórico relato de Víctor Hugo Morales sobre el partido de Argentina contra Inglaterra en el Mundial del 86, cuando Diego Armando Maradona inició una jugada de media cancha que terminó en gol.

"Le dejaron la pobreza al 53% en el arco contrario, un rival gigante a vencer, le pega fuerte y ¡gol! ¡Golazo! saca a 12 millones de argentinos de la pobreza. Saca del medio el riesgo país, Milei lo combate y baja, baja a 500 puntos. Vuelve a entrar la inversión y el crédito hipotecario, dos jugadores claves para la Argentina", continúa.

En las imágenes animadas se ve a Milei con la pelota de un lado al otro de la cancha, mientras el relato enumera los logros de su gestión y agrega: "Recibe el pase en la mitad de la cancha con mucha estabilidad y frena la pelota, mira hacia adelante, le pega al arco, la pelota vuela por el aire, todo el estadio mirando, la pelota vuela en libertad y ¡gol! ¡Golazo de media cancha!".

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"Que lindo es sentir que todas las promesas las cumple, hay un proyecto a largo plazo que no busca resultados inmediatos, que lindo ver a Javier Milei liderando un equipo de primera. De la mano de Javier Milei pegamos la vuelta y Argentina es grande nuevamente", concluye el relato en medio de la ovación del público.

En la animación, los rivales son dirigentes kirchneristas, opositores, delincuentes y manifestantes, los cuales son representados como cucarachas, personas con sobrepeso o vestidas con ropa oscura y desgastada. Por otra parte, el equipo del presidente libertario viste colores brillantes y entre ellos se puede distinguir a Karina Milei, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, así como a Donald Trump como invitado especial en la tribuna.

AS.