Jorge Asis: "No queda otra que un indulto amplio para Cristina y Macri"

El escritor y periodista Jorge Asís habló este miércoles 17 de marzo sobre la posibilidad de que el Gobierno nacional indulte a la vicepresidenta Cristina Kirchner, pero también dijo que debería incluirse al exmandatario Mauricio Macri; "No queda otra que un indulto amplio para Cristina y Macri".

"No hay otra forma de salir de esto que un indulto que tiene que ser amplio: al estilo Putin, no solo para la doctora (Cristina Kirchner). En el indulto también tiene que contemplarse la posición de Macri que tiene su propio Hotesur, el tema del Correo", expresó en una entrevista con Luis Novaresio en Dicho Esto (A24).

En su análisis, Jorge Asis habló sobre el avance del Gobierno contra la justicia: "Esto es patológico, hasta las elecciones no hay movimiento, ni arreglo con el Fondo, va a haber solo este escenario de pelea: lawfare contra impunidad. Creer que la postura que tiene el gobierno es la que tiene que tener la Justicia y la Corte no va".

"Esto no tiene solución como no ser la continuidad de la confrontación eterna. No hay otra forma que el indulto que tiene que ser amplio: al estilo Putin, no solo para la doctora. También tiene que contemplarse la posición de Macri, porque tiene su propio Hotesur, el tema del Correo", manifestó.

Sobre la elección de Martín Soria como nuevo ministro de Justicia, opinó: "Pasa a la historia porque nunca se degradó tanto a un ministro antes de haber jurado. Hay un precipitación por condenarlo, esperemos que haga macanas al menos. Toda la Argentina está en pose de combate".

Jorge Asís: "Cristina como vice tiene más poder que como presidenta"

Asimismo, habló sobre el lanzamiento del libro "Primero Tiempo" de Macri: "Mañana se produce el relanzamiento de Mauricio Macri. No es un tema menor. Es por un libro que, después de un fracaso que parece lejano pero que es de 15 meses, vuelve como si recién lo sacaran de la heladera. Macri hace política desde su condición de celebridad, es un celebrity, a un celebrity no le entran las balas como a cualquier mortal, se le perdonan las offshore, las cosas que dice el hermano, está en otro nivel".

En cuanto a la alianza del Frente de Todos, manifestó: "Sergio Massa es la racionalidad dentro del desequilibrio, es la derecha del espacio y este gobierno está sostenido por una alianza entre Sergio Massa, Wado de Pedro y Máximo Kirchner, que tienen la principal organización política, que se queda con el peronismo y espanta peronistas. El que conduce ese negocio es Massa, que aporta y presenta negociaciones, es el que le perfora el proyecto de supuesta eternidad, que yo creo que no existe. La genialidad de Cristina no fue designarlo a Alberto Fernández, sino arreglar con Massa que es el que le da los votos para ganar".

Jorge Asis: "Que esté preso De Vido es como que esté preso Néstor Kirchner"

Por otro lado, el periodista y escritor habló sobre la situación del kirchnerismo con la justicia: "Se generó este fenómeno del gobierno que tiene presos propios, como Julio De Vido. De Vido no fue un personaje marginal en el gobierno kirchnerista. Que esté preso De Vido es como que esté preso Néstor Kirchner, en la práctica".

"El más grande error que comete la doctora en su Gobierno es no alcanzar a superar esa verdad instalada de creer que esta movilizada solamente por cuestiones personales que aluden a la Justicia", expresó.

