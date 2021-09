Jorge Asís: "Norberto Oyarbide era un transgresor, un Oscar Wilde de la Justicia"

Jorge Asís despidió este miércoles 1 de septiembre al juez federal Norberto Oyarbide, fallecido a los 70 años tras permanecer varias semanas internado por Covid-19. El periodista y analista político definió al exmagistrado como "una especie de Oscar Wilde de la Justicia" y un "trasgresor". Además, analizó la situación actual del presidente Alberto Fernández y el panorama de cara a as PASO del 12 de septiembre.

"Yo no puedo objetivarme porque era mi amigo de café, paraba en el mismo boliche que paro yo, la relación inicial era 'cómo le va señor embajador, cómo le va doctor'. Y lo frecuenté como periodista alguna vez. Gran capacidad técnica, reconocida por todos los que trabajaron con él", recordó Jorge Asís sobre Oyarbide este miércoles, entrevistado por Luis Novaresio en Dicho Esto (A24).

El escritor reconoció que el magistrado tuvo "algunas conductas polémicas" y recordó el enfrentamiento del juez con el expresidente Mauricio Macri, a quien procesó en una causa por presuntas escuchas ilegales. Macri "lo fue a sorprender a Oyarbide en un spa, el famoso Colmegna, casi como para encararlo, y eso después Mauricio lo reconoció como un error", narró Jorge Asís.

"Un hombre que festeja su cumpleaños en Colmegna, todos amigos con toallas, con champagne y torta, eso te habla de un personaje pintoresco", comentó el autor de Diario de la Argentina. Luego consideró que "fue su espíritu festivo el que lo llevó a la muerte" por coronavirus.

"Su error fue cuando cumplió 70 años. En lugar de hacer una gran fiesta, porque no se podía, hizo muchas comidas", dijo Asís, al sostener que en una de esas comidas se contagió el magistrado.

Jorge Asís despidió a Norberto Oyarbide

Jorge Asís sobre Alberto Fernández: "No se sabe muy bien qué hacer con él"

Jorge Asís analizó también la situación del presidente Alberto Fernández, quien a 10 días de las PASO enfrenta una imagen golpeada en las encuestas por el escándalo de los festejos en Olivos de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta de 2020. "No existe un operativo para sostenerlo, no se sabe muy bien qué hacer con él", comentó el escritor.

"El problema del presidente ya no es ni para analizar ni para discutir, es para resolver, y resolución no tiene. Hay que ver qué es lo que se hace con el presidente. El presidente acelera, es lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que no está en su mejor momento. Habla una hora y no dice nada que sea muy relevante, se equivoca demasiado", evaluó Asís.

"A De la Rúa se lo condenó, y algunos periodistas amigos nuestros lo masacraban, y su imagen de la desorientación era no haber sabido encontrar la salida del piso de Tinelli. Comparativamente con las equivocaciones de Alberto Fernández, De la Rúa por lo menos fue Konrad Adenauer", ironizó el analista político.

Cuando Alberto Fernández "dice no voy a traicionar a Cristina, ni a Máximo, ni a Massa, está diciendo 'no me traicionen, voy a mejorar'", comentó luego Asís. "Él hace muchas giras, desde las provincias piden que traten de suspenderlo, de atenuar esa necesidad protagónica que tiene", agregó.

El escritor consideró un error la intención del jefe de Estado de "plebiscitar" su gestión en las elecciones de 2021. "No es eso, es todo un Gobierno que tiene que lanzarse en diciembre, tiene que comenzar sin tantos pretextos", sostuvo. "Estás en el peronismo, tenés que resolver", añadió.

Asís comparó la situación actual de Fernández con la fortaleza política del presidente en la primera mitad de 2020. "La pandemia en lo personal fue providencial para él. Se puso el país de sombrero... no de sombrero, se lo puso al hombro mejor dicho; después se lo podría haber puesto de sombrero. Estaban todos con él. Explotaron las encuestas y ahí debió haber aprovechado", explicó.

Elecciones 2021: "Es intrascendente"

Por último, Jorge Asís relativizó la importancia de las elecciones legislativas de 2021 y enfatizó el rol de las presidenciales de 2023. "Para mí la elección es intrascendente", dijo.

"Hay una construcción mediática y política, 'siete diputados más y somos Venezuela', un gran disparate. En realidad, dos o tres diputados más o que se pierda, no va a haber para mí ningún cisne negro, ninguna gran sorpresa. Lo que se juega en esta elección son los posicionamientos para el 2023", analizó.

Si bien reclamó que la situación en las provincias es más interesante que lo que ocurre en el AMBA, Asís se refirió también al panorama electoral en la Provincia de Buenos Aires. "Según mi información, probablemente mala, esta muchacha (Victoria Tolosa Paz) va a ganar por 4 o 5 puntos. Si no es así, tampoco es dramático", evaluó, en línea con las últimas encuestas.

"Si Santilli le gana 6 a 4 a Manes, eso no significa que sale de la cancha el radicalismo, que está tonificado y v a pelear la presidencia. Son todos posicionamientos, ensayos de orquesta para ver cómo queda cada uno de los protagonistas con ambiciones", completó Asís.

