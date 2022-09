El periodista Jorge Lanata volvió este domingo 18 de septiembre a realizar un duro editorial en su programa Periodismo Para Todos (PPT) en el que cuestionó el ataque a Cristina Kirchner. "Es lógico que nadie crea en el atentado, han mentido tanto que también podrían mentir en esto", afirmó.

En el programa emitido en El Trece, el conductor comenzó señalando que las encuestas muestran que más de la mitad de la gente descree de la veracidad del intento de asesinato a la vicepresidenta.

"Es lógico que nadie crea en el atentado: el Gobierno ha mentido tanto que también podría mentir en esto. La imagen de Cristina en su reaparición. Vestida de blanco y diciendo que la Virgen detuvo la bala aumenta el grotesco, expresó Lanata.

Lanata: "La Cristina con el rosario en el cuello reafirma la idea de que el kirchnerismo es cada vez más una religión"

En esa línea, continuó: "La Cristina con el rosario en el cuello reafirma la idea de que el kirchnerismo es cada vez más una religión. Los que no creen, son infieles".

Y relacionó ese descreimiento en el Gobierno con el llamado a diálogo: "Por eso tampoco nadie puede creer en la sinceridad del llamado al diálogo. El diálogo, ahora, es oportunista y suena más a necesidad de apoyo para un Gobierno débil y en problemas. Alberto está dibujado y hoy el Ejecutivo -en la definición real de la palabra, el que ejecuta- es Massa".

"Cristina quiere despegarse de un Gobierno que inventó y todavía falta mucho para las elecciones. Los kirchneristas rezan y el resto de la población no cree. Santa Cristina, mientras tanto, no puede contra la inseguridad, no puede contra la Argentina real", continuó el periodista con su editorial.

Jorge Lanata remarcó que "el atentado a Cristina Kirchner no la volvió inocente"

En ese sentido, puso en duda las versiones del oficialismo sobre el atentado: "A falta de ficciones Argentina, ya tenemos la novela de “los copitos”. Aunque el elenco es berreta y la trama te sorprende por lo bizarra, tiene acción, sexo, la dulzura en los copitos y el humor inigualable del dúo cómico Agustín Rossi y Aníbal Fernández".

"Y como si todo esto fuera poco, la presencia estelar de Cristina agradeciéndole a Dios, a la Virgen y a Andrea del Boca por sus clases de actuación. En tu cara, novelas turcas. Hasta ahora son cuatro los detenidos por el atentado. Son jóvenes, ni ni: ni muy despiertos, ni con muchas luces. Por lo que se vio en un video, Sabag Montiel sabía manejar el arma y ahora también nos enteramos de que Brenda sabía manejarlo a él", dijo.

El intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Lanata: "En Netflix rechazaron hacer la serie del atentado porque la historia no es creíble"

Asimismo, comentó: "Sabag Montiel presentó un proyecto para hacer una serie sobre el atentado a Cristina, pero en Netflix se lo rechazaron porque la historia no es creíble. En Amazon le dijeron que no sabían en qué rubro meter la serie, porque como comedia es muy bizarra, como policial le falta acción y como drama no puede competir con la inflación. Le queda probar suerte en Disney, capaz les interesa la historia por el merchandising del algodón de azúcar".

Lanata también apuntó a los acusados del intento de magnicidio: "No sabemos si eran sicarios, lo que es seguro es que son bastante precarios. En uno de los mensajes de otro intento de ataque, Brenda decía: “Voy a mandar a matar a Cristina. Se me metió el espíritu de San Martín en el cuerpo”.

"Brenda quería convertirse en San Martín, pero lo más cerca que estuvo del santo de la espada fue jugando con el sable corvo en un video de Only Fans. Brenda, el cerebro de la banda, tiene 22 años, la amiga, Agustina, 21 y Sabag 35, pero edad mental de 14. Están más para planificar una previa un viernes a la noche que un atentado", continuó el periodista.

Encuesta: ¿cuánto cambió la imagen de Cristina Kirchner luego del atentado?

En esa línea, añadió: "Parece que en algún momento pensaron alquilar un departamento en Recoleta frente al de Cristina para tenerla vigilada. Después se dieron cuenta de que lo mejor para seguir los movimientos de Cristina era ver C5N".

"Desde el kirchnerismo, quieren hacer pasar a estos lúmpenes como una célula terrorista de derecha con apoyo logístico y económico de referentes de la oposición. Parece una boludez gigante, pero viniendo de los que nos vendieron al Alberto moderado, nada es imposible", afirmó.

Siguiendo con su editorial, subrayó: "La teoría de los abogados de Cristina y de algunos medios K es que “los copitos” tenían relación con el grupo de ultraderecha “Revolución Federal” y que este grupo tenía el apoyo económico de Nicky Caputo, amigo de toda la vida ¿de quién? ¡de Macri, obvio! Lo que quieren saber es quién les dio la plata para cargar la garrafa de la máquina para hacer los copitos".

"Lo único que les falta para confirmar esta teoría es encontrar una foto de Caputo, Macri, Bullrich, Larreta y Milei comiendo copos de azúcar en el balcón de la vecina de arriba de Cristina", ironizó.

