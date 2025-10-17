Jorge Macri consolida la cooperación con Shanghái para potenciar la innovación, las inversiones y el transporte sostenible en Buenos Aires

Este viernes 17 de octubre, durante su visita a Shanghái, China, el jefe de Gobierno Jorge Macri desarrolló una agenda de trabajo muy completa con el fin de fortalecer los lazos en temas esenciales como gestión ambiental, movilidad sostenible y atracción de inversiones.

Su primera reunión fue con King Long, uno de los fabricantes de autobuses y soluciones de movilidad inteligente más importantes del planeta. La empresa tiene un histórico vínculo con Buenos Aires al ser una de las primeras marcas en participar en el proyecto piloto de electrificación del transporte público realizado en 2018; además, este año vendió 300 buses a GNC (gas natural comprimido) al Grupo Metropol, como parte del proyecto de reconversión energética del transporte porteño.

Pablo Bereciartua, Ministro de Movilidad e Infraestructura, explicó: “Estuvimos viendo los nuevos colectivos de última generación y de energía sustentable que estarán operando en la ciudad de Buenos Aires a principios de 2026”. La intención del proyecto Buenos Aires–King Long–Metropol es cambiar, de manera progresiva, la flota actual por unidades que usen GNC, más eficientes y limpias. Esta iniciativa también proyecta construir, en Barracas, una estación de carga de alta capacidad que permitirá abastecer 150 unidades diariamente en un plazo de solo ocho horas.

La segunda reunión de Macri fue en el Shanghái Baoshan Renewable Energy Utilization Center, de SUS Environment, considerada una de las compañías más innovadoras de China en todo lo relacionado con la economía circular y la conversión energética de residuos (Waste-to-Energy). Ahí, el Jefe de Gobierno pudo ver personalmente el sistema de gestión integral de residuos que se basa en la puesta en valor de los materiales, la recuperación de energía y la reducción de emisiones.

Jorge Macri en Shanghái

SUS Environment encabeza proyectos, tanto públicos como privados, en Asia, y tiene el respaldo del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) y ONU-Hábitat para promover infraestructura urbana sostenible. Macri visitó esta empresa para ver modelos de cooperación y tecnologías que sirvan para mejorar la estrategia de sostenibilidad de Buenos Aires, especialmente el sistemas de monitoreo ambiental inteligente y el desarrollo de plantas de valorización energética.

El jefe de Gobierno luego se reunió con representantes de CITIC Construction. Los directivos de esta compañía le expresaron su intención de invertir en la nueva Línea F del Subte, tanto proveyendo material rodante como en todo lo relacionado con la obra de infraestructura, confirmando así su voluntad de profundizar sus vínculos con la Ciudad de Buenos Aires y acompañarla en su agenda de movilidad.

Macri cerró su agenda de encuentros del día visitando CCPIT Shanghái, una organización que depende del Ministerio de Comercio chino, cuya tarea es promover la inversión y la cooperación internacional. Durante este encuentro, se remarcó el potencial de Buenos Aires como base confiable para invertir en tecnología, energía limpia, infraestructura y desarrollo urbano.

El jefe de Gobierno señaló la importancia de la relación entre Buenos Aires y Shanghái, dos ciudades globales que tienen una misma agenda de futuro, en la cual se da prioridad al talento, la innovación y la apertura al mundo.