Jorge Macri visitó Shanghái: buscan consolidar la relación entre ambas ciudades

El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, realizó una visita oficial a China y mantuvo un encuentro con el alcalde de Shanghái, Gong Zheng. El encuentro tuvo como objetivo fortalecer la relación entre las dos ciudades que impulsan modelos de desarrollo basados en la innovación, la planificación urbana y la apertura al mundo.

En encuentro entre ambos funcionarios derivó en un acuerdo para avanzar con una agenda de cooperación estructurada en cuatro ejes: desarrollo económico, educación y tecnología, gobernanza urbana y promoción cultural y turística.

El objetivo del acuerdo alcanzado entre Shanghái y la Ciudad de Buenos Aires es consolidar a ambos territorios como ciudades globales que lideren e impulsen modelos de desarrollo sostenibles, inteligentes y centrados en las personas.

En lo que respecta a la economía, ambas ciudades acordaron impulsar la participación de empresas de CABA en ferias y exposiciones de Shanghái, al mismo tiempo que se promoverán oportunidades de cooperación e inversión en sectores estratégicos como innovación, movilidad y nuevas tecnologías.

En términos de ciencia y educación, ambas partes buscarán fomentar los intercambios entre universidades y centros de investigación, en línea con el objetivo de fortalecer la formación de capital humano en movilidad sustentable, digitalización y transformación tecnológica.

Con el fin de compartir experiencias en gobernanza y urbanismo sostenible, también se crearán espacios de trabajo técnico en transporte, planificación urbana y políticas metropolitanas.

En el marco del acuerdo entre las ciudades también se destacó la importancia de fomentar el turismo, la cultura y el deporte, viendo a dichas actividades como motores de acercamiento entre las partes y sumado al próximo vuelo que unirá Shanghái y Buenos Aires, operado por China Eastern Airlines.

"(La visita) no fue exploratoria, sino de trabajo concreto", manifestó al respecto el jefe de Gobierno porteño sobre el encuentro y recordó que Buenos Aires "ya colabora con empresas chinas que invierten en equipamiento para transporte y tecnología aplicada al subte".

Macri recordó la voluntad de avanzar sobre un acuerdo formal entre ambas ciudades e invitó a Gong Zheng a visitar Buenos Aires en 2026. "Es un honor estar en Shanghái, una ciudad referente mundial en innovación, movilidad urbana y gestión de infraestructura", expresó.

"Este encuentro nos permite intercambiar experiencias y buenas prácticas en planificación urbana, energía limpia y resiliencia ante los desafíos ambientales, para aplicar soluciones concretas que sigan transformando Buenos Aires en una ciudad más eficiente, sostenible y preparada para el futuro", expresó.

El funcionario de la Ciudad también destacó el valor del vínculo histórico con China y agregó: "Su aporte cultural, social y económico nos une desde hace décadas y representa un verdadero puente entre nuestras sociedades. Ese espíritu de cooperación y entendimiento es el que queremos seguir fortaleciendo".

El paso de Macri por Shanghái también incluyó visitas técnicas al Shanghai Urban Planning Exhibition Hall, para conocer las estrategias de planificación y desarrollo de la ciudad; a la CRRC Shanghai, líder mundial del transporte ferroviario; y al Zizhu National Hi-Tech Park, uno de los polos tecnológicos más avanzados de China.

"Esta visita consolida la relación con un gran hub financiero, tecnológico y de conectividad, posicionando a Buenos Aires como puente entre Argentina, China y las regiones de mayor dinamismo de Asia Pacífico. También permitió fortalecer el rol de Buenos Aires como hub latinoamericano para la cooperación con ciudades asiáticas en materia de movilidad sostenible e innovación urbana", señaló también Fulvio Pompeo, Secretario General y de Relaciones Internacionales.

