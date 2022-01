Espert cuestionó el acuerdo con el FMI: “Los primeros críticos son los que nos endeudan"

El diputado nacional de Avanza Libertad, José Luis Espert, acusó al Gobierno nacional de realizar "un mal arreglo" en el marco de la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y criticó el plan de ajuste del déficit expuesto por el ministro de Economía, Martín Guzmán. "Lleva a niveles de endeudamiento muy preocupantes", expresó.

“No escuché oficialmente detalles de números, no sé qué es lo que firmaron", comenzó diciendo el economista liberal en declaraciones al programa La Mañana de CNN, por CNN Radio (AM 950). "Vamos a ir a un déficit y se quejan de la deuda los mismos que nos endeudan porque no hay financiamiento”, consideró.

La oposición celebró el acuerdo con el FMI, pero pidió "un plan económico"

Luego, el legislador por la provincia de Buenos Aires manifestó que ve “un ajuste muy laxo, que lleva a niveles de endeudamiento preocupantes". y que debería ser mucho más duro "debido a la situación límite".

"El kirchnerismo nos endeuda, que se hagan atender por un psiquiatra y los mediquen”, añadió en referencia a que no comprende cómo se podría llegar a un "déficit fiscal cero tan despacito". "¿Y sin reformas estructurales? Quiero ver quién es el que hace el ajuste", comentó, al mismo tiempo que, según su opinión, no parecería haber "nada cerrado" en el acuerdo con el organismo financiero.

Tratamiento del acuerdo con el FMI en el Congreso

"Carta de intención del Fondo sin Presupuesto 2022, medio raro todo", sostuvo Espert en referencia al envío del acuerdo al Congreso, donde deberá ser tratado.

Entonces, recordó que el oficialismo no logró los votos necesarios para aprobar "la ley de leyes" y definió la situación como "muy poco seria". "Yo no voy a votar un trato con el Fondo si hay suba de impuestos, la gente no da más de pagar impuestos, veremos cuál es la carta de intención”.

¿Quién financia el déficit?

El economista fue uno de los primeros en expresarse en su cuenta oficial de Twitter cuando se conoció la noticia. Primero, citó un artículo que decía que el principio de acuerdo "no incluye reformas estructurales y evita un ajuste económico". ¿Qué cerró entonces? ¿Un cuento de hadas?, escribió irónico en la publicación.

Más tarde, después del anuncio oficial del presidente Alberto Fernández desde la residencia de Olivos, donde el jefe de Estado señaló que el Fondo "no nos obliga a una reforma laboral y no nos impone llegar a un déficit cero", el diputado afirmó: "Entonces firmaste una canción de cuna querido. ¿Quién financia el ďéficit?, se preguntó.

"(Martín) Guzman dijo que no será el BCRA (Banco Central). Entonces será con deuda, a la cual ustedes maldicen todos los días. ¿Y sin reformas promercado?, dijo. Por último, cerró: "Es cualquiera este acuerdo. No digan más que (Mauricio) Macri hizo un mal arreglo".

