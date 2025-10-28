Julio Bárbaro: "Milei y Cristina son las dos versiones del fracaso que puede elegir la Argentina”

El histórico dirigente peronista Julio Bárbaro cuestionó a Javier Milei y a Cristina Fernández de Kirchner al asegurar que "son las dos versiones son las dos versiones del fracaso que puede elegir la Argentina”.

“Lo más lúcido que hizo el gobierno de Milei es dejarla en el balcón a Cristina bailando”, analizó el exdiputado del PJ.

“El principal sostén de este gobierno es el miedo a que vuelva Cristina, no es su política económica que es dura, triste. Y el error de algún pedazo de la clase media que cree que estamos yendo para arriba, no para abajo como estamos yendo”, agregó en declaraciones a Cadena 3 Rosario.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

NOTICIA EN DESARROLLO