Juntos por el Cambio prepara una conferencia de prensa por el Vacunatorio VIP

Mientras sigue el escándalo por el Vacunatorio VIP, Juntos por el Cambio lanza críticas contra el Gobierno y anunció que este miércoles 24 de febrero los referentes de la oposición brindarán una conferencia de prensa.

En un comunicado, la oposición informó que la conferencia será a las 18.30 en el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (Adolfo Alsina 1786 , CABA), en la que "se realizarán anuncios respecto de las vacunaciones de privilegio recibidas por miembros y allegados a la alianza gobernante".

En esa línea, explicaron que participarán los presidentes de los partidos que integran JxC, Patricia Bullrich (PRO), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y los jefes de los bloques parlamentarios del espacio, los diputados nacionales Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC) y los senadores Luis Naidenoff y Martín Lousteau (UCR) y Humberto Schiavoni (PRO); y el Auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.

"No pida impunidad, presidente", el reclamo de Mario Negri y Patricia Bullrich por Vacunatorio VIP

De esta manera, los referentes de Juntos por el Cambio sentarán su postura y darán a conocer los pasos a seguir por la coalición ante el escándalo y las primeras respuestas del Gobierno.

Este martes, desde México, Fernández reclamó terminar con "la payasada" y que "los fiscales y jueces hagan lo que deben", porque "no existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila", a lo cual los diputados de Juntos por el Cambio, a través de Twitter, respondieron: "No pida impunidad, no intente tapar el sol con la mano".

Así se expresó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien sostuvo que "el Presidente debería ser el primero en pedir a la Justicia que investigue hasta el hueso" y afirmó: "La falta de vacunas es un problema, pero la inmoralidad pública es intolerable y el Gobierno no acusa recibo".

Elisa Carrió sobre la vacunación VIP: "Esto es un voto, una vacuna"

Por su parte, el diputado Luis Petri (UCR) señaló que "el Presidente dice que no es delito colarse en la fila para vacunarse" pero "el delito lo cometieron los funcionarios públicos que proporcionaron la vacuna y montaron un vacunatorio VIP, eso se llama abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

EuDr CP